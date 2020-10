Nowa Kia Sorento, czyli wielki krok nie tylko dla marki, ale całego segmentu

W pierwszej edycji plebiscytu The Best of Moto wielkim zwycięzcą okazała się Kia Stinger. Zgarnęła tytuł Samochodu Roku w kategorii głównej zarówno głosami jurorów, jak i czytelników. W tym roku o najważniejszy tytuł będzie rywalizowała czwarta generacja modelu Sorento. Największy SUV marki w Europie znalazł się w ścisłym finale kategorii głównej oraz kilku specjalnych. Z pewnością nowe Sorento można uznać za jednego z faworytów - to SUV, który wprowadza na rynek rewolucję.

Nowa platforma, nowa stylistyka i... nowe miejsce w segmencie?

Nowa Kia Sorento jest pierwszym samochodem skonstruowanym w oparciu o nową platformę podłogową, przeznaczoną dla nowej generacji średniej wielkości SUV-ów marki Kia. Słowo “średnie” może dziwić, ale trzeba pamiętać, że koreańska marka ma bardzo mocną pozycję w Stanach Zjednoczonych. Na naszym rynku Kia Sorento to największy SUV, za Oceanem - ma jeszcze większego brata w postaci modelu Telluride. Dzięki nowoczesnej płycie Sorento jest większe, bardziej przestronne, oferuje większy bagażnik i trzy rzędy siedzeń. To jednak nie wszystko. Nowa konstrukcja umożliwia zastosowanie nowych, zelektryfikowanych układów napędowych. Sorento zadebiutowało na polskim rynku jako hybryda, a od stycznia dołączy do niej również wersja ładowana z gniazdka czyli hybryda typu plug-in.

Gruntownie zmieniła się stylistyka. W miejsce obłej karoserii pojawiły się ostre linie i nowe proporcje, optycznie wydłużające nadwozie. Nowy model jest o 10 mm dłuższy od poprzednika (mierzy 4 810 mm długości), ale ma krótsze zwisy i o 35 mm większy rozstaw osi (2 815 mm). Szerokość również wzrosła o 10 mm (do 1 900 mm). Z przodu nadal dominuje osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, jednak teraz została poszerzona i optycznie obejmuje nawet reflektory. Sorento zachowało charakterystyczny szeroki słupek D, ale spora nowość pojawiła się z tyłu. Mowa o pionowych lampach, które zachodzą aż na boki nadwozia. Dzięki temu auto wygląda na sporo szersze.

Wystarczy rzut oka na czwartą generację, żeby mieć pewność, że producent ma bardzo duże ambicje. To z pewnością nie jest kolejny duży SUV, który pojawił się ostatnio na rynku. Nowe Sorento wyraźnie celuje w klasę premium. Stylistyką, napędami oraz wykończeniem i wyposażeniem (do dwóch ostatnich jeszcze przejdziemy). Ma jednak nad nimi kluczową przewagę. Hybrydowe, 7-sosobowe i już bogato wyposażone Sorento M wyceniono w Polsce na 157 900 zł. Do podobnie wyposażonych propozycji marek premium trzeba dopłacić ponad

50 tysięcy złotych. Ciekawie wypada także zestawienie Sorento z dwoma klasykami segmentu SUV z Japonii. Kosztują tyle samo, ale Sorento jest o rozmiar większe.

Porównania z klasą premium nie są na wyrost – zajrzyjmy do środka

Pierwsze, co rzuca się w oczy we wnętrzu, to układ dwóch ekranów na desce rozdzielczej. 12,3-calowy zestaw wskaźników to centrum dowodzenia kierowcy, a blisko niego znalazł się 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego. Oba ekrany wyświetlają informacje na linii wzroku kierowcy i dają wrażenie obcowania z jednym szerokim wyświetlaczem. W kabinie znalazły się takie udogodnienia, jak nastrojowe oświetlenie Mood Lightning, bezprzewodowa ładowarka smartfona, skórzana tapicerka Nappa czy system nagłośnienia BOSE. Nie zabrakło też złącza Apple Car Play i Android Auto oraz wyświetlacza head-up na przedniej szybie.

Imponuje dbałość o detale, nowoczesny (choć wciąż w wielu miejscach klasyczny, a więc wygodny) projekt kabiny oraz wykorzystane materiały. Tak wyposażonego i wykończonego wnętrza nie znajdziemy w tym segmencie w żadnej marce popularnej. Kia Sorento wraz z nową generacją postawiła ogromny krok w kierunku marek luksusowych.

Duży SUV powinien być także rodzinny i przestronny, prawda? Do tego właśnie w nowej Kii Sorento przydaje się nowa platforma. Sorento ma jeden z największych bagażników w klasie - aż 821 l pojemności przy złożonym trzecim rzędzie. Flagowy SUV marki Kia może wygodnie pomieścić pięć dorosłych osób i spory bagaż. Przy wykorzystaniu wszystkich siedmiu miejsc pojemność bagażnika zwiększono o 32 proc. w porównaniu z Sorento poprzedniej generacji. Co ważne, Kia Sorento oferuje więcej miejsca dla pasażerów wszystkich trzech rzędów siedzeń, zapewniając im więcej miejsca na głowę, nogi i ramiona niż większość konkurentów. Wygodne podłokietniki, łatwo przesuwna w dużym zakresie środkowa kanapa, duże schowki oraz kieszenie, mnóstwo pojemnych uchwytów na kubki czy osiem wejść USB – to tylko część listy praktycznych rozwiązań, jakie znajdziemy na pokładzie Sorento.

A co pod maską? Hybrydy lub diesel

Kia Sorento trafi do sprzedaży w kilku wersjach napędowych. Odmiana hybrydowa bazuje na benzynowym silniku 1.6 T-GDi. Układ generuje moc 230 KM i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz zapewnia bardzo oszczędną jazdę. Ta hybryda już jeździ po polskich drogach. Na początku przyszłego roku dołączy do niej , ładowana z gniazdka wersja plug-in. Będzie miała 265 KM mocy, 350 Nm maksymalnego momentu, a na samym prądzie przejedzie blisko 70 kilometrów.

Nowoczesnym hybrydom przyjrzymy się w kolejnym materiale. Dzisiaj nie można zapomnieć o jeszcze jednej pozycji w cenniku. W ofercie znajduje się także motor wysokoprężny. Mowa o nowym czterocylindrowym silniku z rodziny „Smartstream” o objętości 2,2 litra i mocy 202 KM (441 Nm). Silnik 2.2 CRDi seryjnie współpracuje z nową 8-stopniową przekładnią o dwóch sprzęgłach (8DCT). Lubianego diesla docenią wszyscy, którzy będą często zabierać Sorento w długie trasy.

Jak na rasowego SUV-a przystało, Kia Sorento może być wyposażona w sprawny napęd na cztery koła. Kierowca ma do dyspozycji nowy tryb jazdy Terrain Mode przeznaczony właśnie do jazdy w terenie. Nowe Sorento radzi sobie znacznie lepiej od poprzednika w błocie, piasku oraz na śniegu. Rodzaj nawierzchni wybieramy wygodnie umieszczonym na konsoli centralnej pokrętłem. Terrain Mode zarządza pracą systemu stabilizacji toru jazdy ESC, a także podziałem momentu obrotowego między cztery koła. System dostosowuje również moment zmiany biegów, aby zapewnić autu i utrzymać jak najlepszą przyczepność kół do podłoża w różnych warunkach.

Na sam koniec... Czy o czymś nie zapomnieliśmy?

Ogrom zmian jakie zaszły w nowym Sorento jest taki, że wyjątkowo trudno zawrzeć je w krótkiej i zwięzłej prezentacji nowego modelu. Opisaliśmy już nowoczesne napędy, przełomową platformę, elegancką stylistykę oraz luksus w kabinie. Nie można też zapomnieć o najnowocześniejszych systemach bezpieczeństwa i wsparcia. Tych nowe Sorento ma cały zestaw. Najgłośniej jest zdecydowanie o asystencie martwego pola, który nie tylko ostrzega o pojazdach specjalną ikonką albo lampką - wyświetla jeszcze obraz z kamer pod lusterkami na ekranie centralnym przed oczami kierowcy. Tak zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań Sorento ma znacznie więcej. Pod względem bezpieczeństwa to ścisła czołówka segmentu.

Nowe Sorento oferuje również zestaw usług cyfrowych UVO Connect, który za pośrednictwem ekranu dotykowego w samochodzie i smartfona dostarcza kierowcy wiele informacji. Dzięki usłudze Kia Live i za pomocą ekranu dotykowego, system wyświetla aktualne informacje o natężeniu ruchu, prognozę pogody, interesujące miejsca oraz szczegóły dotyczące parkingów (cenę, lokalizację oraz dostępność miejsc). System UVO Connect umożliwia kierowcom również wysyłanie trasy przejazdu opracowanej na smartfonie do samochodu oraz sprawdzanie lokalizacji auta.

