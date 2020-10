Peugeot 2008 znowu wyznacza drogę innym crossoverom

Nowego Peugeota 2008 zbudowano na nowoczesnej, modułowej platformie CMP, a to oznacza prawdziwą rewolucję. Zwyczajowo zaliczamy go do grona “małych crossoverów” i myślimy o segmencie B, ale 2008 zbliżył się do segmentu C. Mierzy dokładnie 4,3 m długości, a rozstaw osi to aż 2,6 m. Zwłaszcza ta druga wartość jest bardzo ważna - im większy rozstaw osi, tym więcej miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie. Peugeot 2008 ma go pod dostatkiem. Nawet wysokie osoby nie mogą narzekać na brak przestrzeni na nogi i nad głowami.

REKLAMA

Peugeot 2008 Peugeot

Pochwalić trzeba także bagażnik, który pomieści 434 l. Co więcej, jego podłogę można ustawić w dwóch położeniach, a po złożeniu tylnej kanapy tworzy praktycznie całkowicie płaską powierzchnię. To pozwala przewieźć nowym 2008 naprawdę spore przedmioty. Maksymalna pojemność bagażnika to 1467 l. Na pokładzie nie brakuje też licznych i pojemnych schowków. Ciekawym rozwiązaniem jest schowek umieszczony w dolnej części środkowego panelu. Nie dość, że naładujemy w nim telefon indukcyjną ładowarką, to po jego otwarciu możemy w pokrywie umieścić nasz smartfon i zawsze mieć go pod ręką i w zasięgu wzroku.

Peugeot 2008 2020 fot. Peugeot

Praktyczny pod każdym kątem

Nowy Peugeot 2008 to wzór segmentu pod względem praktyczności, ale platforma CMP pozwoliła inżynierom na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – zaoferowanie wyjątkowo szerokiej palety jednostek napędowych. Mamy tu oszczędne i bardzo dynamiczne silniki PureTech w trzech wariantach. Bazową jednostką jest wersja stukonna, łączona z ręczną skrzynią. Wyżej znajdziemy silnik o mocy 130 KM, w którym oprócz ręcznej skrzyni można wybrać automatyczną przekładnię EAT8. Topową propozycją, zarezerwowaną dla wersji GT, jest 155-konny PureTech z automatem. Każdy, kto często jeździ w długie trasy doceni, że nowego Peugeota 2008 można zamówić także z ekonomicznymi jednostkami wysokoprężnymi - BlueHDi 100 KM oraz BlueHDi o mocy 130 KM.

Jednak to wcale nie koniec, ponieważ w 2008 dostępna jest jeszcze odmiana z literą “e”. To crossover ze stuprocentowym elektrycznym napędem. Silnik ma 136 KM mocy oraz 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Akumulator trakcyjny o dużej pojemności 50kWh zapewnia zasięg do 310 km zgodnie z protokołem WLTP. Z szybkiej ładowarki 100 kW Peugeota e-2008 można naładować od 0 do 80 proc. w zaledwie 30 minut. Z przydomowego Wallboxa ładowanie potrwa od 5 do 8 godzin.

Mało który samochód tego segmentu oferowany jest i z silnikami spalinowymi, i w wersji czysto elektrycznej. Peugeot 2008 doskonale wpisuje się w nową erę w motoryzacji, będąc gotowym sprostać oczekiwaniu każdego kierowcy. Nic dziwnego, że znalazł się w ścisłym finale plebiscytu The Best of Moto 2020, gdzie walczy o tytuł Samochodu Roku. W tym segmencie nie było jeszcze poważnej elektrycznej propozycji.

Peugeot 2008 Peugeot

Peugeot 2008 to także kolejny krok w rozwoju Peugeot i-Cockpit. Sam zamysł innowacyjnego wnętrza nie zmienił się, ale doczekał się kilku nowości. Choćby kompaktowej kierownicy, która zapewnia jeszcze lepszy chwyt, wirtualnych zegarów przed oczami kierowcy z efektem 3D i dużego, nawet 10-calowego, centralnego ekranu HD. System multimedialny obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto. Pokładowa nawigacja to 3D online TomTom. Pod ekranem umieszczono wygodne przyciski-skróty. Wrażenie robi także poziom wykonania oraz użytych materiałów. W wyższych wersjach za nagłośnienie wnętrza może dbać chwalony zestaw audio Hi-Fi FOCAL.

Imponuje także bardzo długa lista systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Znajdziemy na niej m.in.:

System Drive Assist z aktywnym systemem utrzymania środka pasa ruchu (LPA) i adaptacyjnym tempomatem z funkcją Stop&Go.

System Park Assist, który automatycznie steruje kierownicą, aby wjechać lub wyjechać z miejsca parkingowego.

Active Safety Brake (AEBS3) - system automatycznego hamowania awaryjnego najnowszej generacji.

Rozpoznaje pieszych i rowerzystów w dzień i w nocy przy prędkości od 5 km/h do 140 km/h.

Aktywny system monitorowania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy.

System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), w razie potrzeby zaleca przerwę podczas jazdy.

Automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania Smartbeam, które pozwala kierowcy lepiej skupić się na drodze.

System rozszerzonego monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (zakaz wjazdu, stop) (ETSR).

system aktywnej kontroli martwego pola (ABSD).

Coś dla oka

Na koniec zostawiliśmy stylistykę nowej generacji francuskiego crossovera. A na pewno trzeba o niej wspomnieć, ponieważ Peugeot 2008 jest jednym z kandydatów do zwycięstwa w kategorii Design Roku i chyba nikogo nie powinno to dziwić. Pod względem stylistyki garściami czerpie z większego brata, modelu 3008. W ostrych, odważnych liniach miejskiego crossovera dostrzeżemy także sporo inspiracji nowym 208. Dało to bardzo ciekawy efekt i nowy Peugeot 2008 jawi się nam jako jeden z najlepiej wyglądających aut tych rozmiarów. Muskularna sylwetka, mocno zarysowane nadkola, wyraźne przetłoczenia, ostre linie oraz piękne reflektory LED - wszystko dało to crossovera, od którego trudno oderwać wzrok.

Nowy Peugeot 2008 w plebiscycie The Best of Moto walczy o tytuł Samochodu Roku w kilku różnych kategoriach, w tym głównej. To jedna z najważniejszych premier minionych 12 miesięcy - rewolucjonizuje bardzo popularny i przystępny cenowo segment. Na francuskiego crossovera możecie głosować w TYM MIEJSCU. Na głosujących czekają ciekawe nagrody.

Peugeot 2008 2020 fot. Peugeot