Peugeot elektryzuje segment B. Nie tylko e-208, ale też crossover e-2008

Samochody elektryczne szczególnie dobrze spisują się w mieście. Na krótkich dystansach bezemisyjny samochód to ogromna korzyść dla środowiska. A także dla samego kierowcy, bo na użytkowników aut elektrycznych czekają takie udogodnienia jak np. możliwość korzystania z buspasów czy darmowe parkowanie w centrum miasta. Dlatego nie ma się co dziwić, że producenci coraz bardziej rozszerzają swoje elektryczne portfolio. Tą drogą podążyła także marka Peugeot. Po bezapelacyjnym sukcesie miejskiego e-208 przyszedł czas na uniwersalnego crossovera, czyli e-2008.

Peugeot 2008 2020 fot. Peugeot

Elektryczna praktyczność

Crossovery stają się coraz bardziej popularne, a kierowcy często wybierają taki rodzaj nadwozia ze względu na lepszą widoczność, wyższą pozycję za kierownicą, a także typową dla crossovera wszechstronność. Peugeot e-2008 sylwetką nie różni się od swojego spalinowego odpowiednika. Nadal oferuje prześwit 145 mm i 405 litrów bagażnika. To co wyróżnia go na tle konwencjonalnych wersji, to detale. Peugeot e-2008 ma grill w kolorze nadwozia z opalizującym logo lwa i oznaczenie „e” na błotniku, a kabina jest wykończona dostępną tylko w tej wersji tapicerką z Alcantary w kolorze Szary Greval.

Nowoczesne centrum dowodzenia

Peugeot e-2008 został wyposażony w nowy i-Cockpit 3D, który pokazuje kierowcy najpotrzebniejsze informacje w przejrzysty i nowoczesny sposób. Wirtualne trójwymiarowe zegary mają możliwość personalizacji ustawień, przez co każdy może dopasować ich wygląd do swoich preferencji. Systemem multimedialnym zarządzamy za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego, a manualne przyciski umieszczone poniżej przypominają futurystyczne przełączniki "lotnicze". Całości dopełnia kompaktowa kierownica, która zapewnia lepszy chwyt i łatwość manewrowania w mieście. Wnętrze Peugeota e-2008 prezentuje się więc atrakcyjnie i nowocześnie, a na dodatek może pochwalić się wysokim poziomem ergonomii.

Peugeot 2008 Peugeot

Elektryczne serce

Motorem napędowym Peugeota e-2008 jest elektryczny silnik o mocy 136 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 260 Nm. Jest on dostępny już od startu, co umożliwia bardzo dynamiczne przyspieszenie. Od zera do 100 km/h Peugeot e-2008 rozpędza się w trybie Sport w zaledwie 8,5 sekundy.

Akumulator o pojemności 50 kWh umieszczono pomysłowo pod podłogą, co pozwoliło zachować miejsce w kabinie i pojemny bagażnik. Na pełnym naładowaniu przejedziemy 310 kilometrów (wg procedury WLTP). Co ciekawe, producent oferuje aż 8-letnią gwarancję na akumulator (na 70% pojemności ładowania) lub do przebiegu 160 tys. km.

Peugeot 2008 Peugeot

Trzy sposoby ładowania

Samochody elektryczne najczęściej ładujemy w domu. Tak jest po prostu najwygodniej i najtaniej. Zwłaszcza, że z zakupem takiego pojazdu często idzie w parze montaż domowej ładowarki Wallbox. Pełne ładowanie akumulatora z terminala Wallbox o mocy 11 kW rekomendowanego przez firmę Peugeot trwa 5 godzin i 15 minut.

Akumulator można też naładować z klasycznego gniazda domowego przy użyciu standardowego przewodu dostarczonego z samochodem lub ze wzmocnionego gniazda Green Up, które umożliwia umożliwia niemal dwukrotne skrócenie czasu ładowania. Trzecią opcją są publiczne stacje ładowania o znacznie większej mocy. Układ chłodzenia akumulatora w Peugeocie e-2008 pozwala na korzystanie z ładowarek o mocy 100 kW i naładowanie baterii do 80 proc. pojemności w ciągu zaledwie 30 minut.

Elektryfikacja nie oznacza już tylko małych, typowo miejskich samochodów. Dziś to także nowoczesne i uniwersalne crossovery, które na jednym ładowaniu mogą pokonać kilkaset kilometrów. Peugeot e-2008 to auto przyciągające wzrok nie tylko swoimi liniami, ale także zastosowaną technologią. Dlatego nie ma się co dziwić, że model ten jest jednym z kandydatów w kategorii Design Roku plebiscytu The Best of Moto. Na francuskiego crossovera można głosować TUTAJ.

Peugeot 2008 2020 fot. Peugeot