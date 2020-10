Jedyny taki samochód na rynku, czyli nowa Honda Jazz i jej innowacyjne pomysły

Jeszcze kilkanaście lat temu samochód miejski nie miał wiele wspólnego z luksusem ani z najnowszymi technologiami. Miał po prostu umożliwić kierowcy przemieszczenie się z punktu A do punktu B we względnym komforcie. Czasy się jednak zmieniły. Dzisiaj auta miejskie mają na pokładzie rozwiązania znane z wyższych klas. Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, innowacyjne napędy, przestronne wnętrza - ta zmiana dzieje się na naszych oczach, a typowy “mieszczuch”, to już nie nudne pudełko na kółkach.

REKLAMA

2020 Honda Jazz fot. Honda

W małych, typowo miejskich hatchbackach przestrzeń ma szczególne znaczenie. Nie sztuką jest stworzyć wielki, siedmioosobowy SUV, który zachwyci nas ogromem miejsca. Sztuką jest otoczyć przestronną kabinę pasażerską małym, kompaktowym nadwoziem, bez szkody dla bezpieczeństwa czy komfortu. Nie jest to łatwe zadanie, ale jednym z producentów, który (i to już od lat) radzi sobie z tym zadaniem, jest Honda. Mowa przede wszystkim o modelu Jazz, który od samego początku, czyli jeszcze lat 80., skrada serca kierowców swoją przestronnością i praktycznością. Bo kto powiedział, że miejskie auto nie może być funkcjonalne?

W małych, typowo miejskich hatchbackach przestrzeń ma szczególne znaczenie. Nie sztuką jest stworzyć wielkiego, siedmioosobowego SUV-a, który zachwyci nas ogromem miejsca. Sztuką jest otoczyć przestronną kabinę pasażerską małym, kompaktowym nadwoziem, bez szkody dla bezpieczeństwa czy komfortu. Nie jest to łatwe zadanie, ale jednym z producentów, który (i to już od lat) radzi sobie z tym zadaniem, jest Honda. Mowa przede wszystkim o modelu Jazz, który od samego początku, czyli jeszcze lat 80., skrada serca kierowców swoją przestronnością i praktycznością. Bo kto powiedział, że miejskie auto nie może być funkcjonalne?

Mały wielki wóz

Mimo niewielkich rozmiarów Honda Jazz piątej generacji zaskakuje przestronnością wnętrza. Auto zostało zaprojektowane zupełnie od nowa, by zapewnić maksimum przestrzeni przy zachowaniu kompaktowych gabarytów. Japoński mieszczuch mierzy zaledwie 4 metry i 4 centymetry, a jego średnica zawracania to niewiele ponad 10 metrów. Czyni to z niego doskonały, zwinny samochód miejski, który mimo rozmiarów, może na pokładzie pomieścić pięć dorosłych osób. I słowo “dorosłych” ma tu kluczowe znaczenie. Większość samochodów typowo miejskich w dokumentacji określa się mianem pięcioosobowych, ale w praktyce już czwórce dorosłych pasażerów jest ciasno. Tylna kanapa Hondy Jazz zapewnia wystarczająco dużo przestrzeni dla kompletu podróżujących.

Nowa Honda Jazz znalazła się w ścisłym finale kategorii głównej plebiscytu The Best of Moto. Na Samochód Roku możesz zagłosować TUTAJ.

Honda Jazz 2020 Honda

Siedzenie ma znaczenie

Fotele w samochodzie miejskim mają szczególne znaczenie. Spędzamy w nich długie godziny, często stojąc w korkach, spiesząc się do pracy czy wracając do domu po trudnym dniu. Dlatego tak ważne jest by fotele w aucie, którym jeździmy na co dzień, były wygodne i komfortowe.

Siedzenia w nowej Hondzie Jazz zaprojektowano w taki sposób, aby były wygodne ale jednocześnie dobrze przytrzymywały ciało nawet podczas długich podróży. Zastosowano w nich rozwiązania przeciwdziałające zmęczeniu znane z pojazdów wyższych klas. Pojawił się też szeroki centralny podłokietnik ze schowkiem, co zapewnia jeszcze większy komfort we wnętrzu.

W najnowszym wcieleniu Jazza nie zabrakło udoskonalonych foteli Magic Seats. Można je złożyć do góry, tworząc wysoką pionową przestrzeń, na płasko tworząc równą podłogę, co pozwoli przewieźć nawet duże przedmioty lub po prostu podzielić w proporcjach 60:40. W modelu Jazz Crosstar tapicerka jest hydrofobowa, co oznacza dodatkowy, cenny czas na usunięcie rozlanego przez naszą pociechę płynu, zanim powstanie mokra plama.

Pojemność bagażnika przy pięciu osobach na pokładzie wynosi 304 litry, jednak po złożeniu oparć tylnej kanapy, możliwości przewozowe nowego Jazza wzrastają do astronomicznych 1205 litrów.

Honda Jazz Crosstar 2020 Honda

Praktyczność przede wszystkim

Samochód miejski, używany na co dzień, to często podręczny “schowek” na drobiazgi. Nigdy nie wiemy co nam się przyda podczas długiego dnia poza domem. Dlatego projektanci wnętrza nowej Hondy Jazz postawili na praktyczność. W kabinie znajdziemy wiele przydatnych schowków i skrytek, a centralny podłokietnik zapewni wygodną podróż. Z tyłu umieszczono uchwyty na smartfony dla pasażerów tylnych siedzeń, a na środku deski rozdzielczej pojawił się 9-calowy ekran dotykowy, obsługujący interfejsy Apple Car Play i Android Auto.

Drugi ekran o przekątnej 7 cali znalazł się przed oczami kierowcy. Wirtualne zegary to czytelne i wygodne rozwiązanie, które przejrzyście przekazuje kierującemu wszelkie istotne informacje. Zasiadając za kierownicą Hondy Jazz nie sposób nie docenić świetnej widoczności. Wszystko za sprawą panoramicznej szyby i cieńszych, ale niezwykle mocnych słupków A, które poprawiają widzenie obwodowe i dają poczucie jeszcze większej pewności prowadzenia.

Honda Jazz 2020 fot. Honda

Nowoczesny napęd

Samochód miejski powinien być nie tylko przestronny, praktyczny i bezpieczny. Powinien być także efektywny i ekonomiczny. Gama Hondy Jazz została opracowana na bazie ponad 20-letnich doświadczeń marki w projektowaniu samochodów hybrydowych. Napęd eHEV składa się z 1,5-litrowego silnika benzynowego, akumulatora litowo-jonowego, dwóch mocnych silników elektrycznych (jeden w roli generatora, drugi napędowy) oraz jednostki sterującej przepływem mocy. Łączna moc całego napędu wynosi 109 KM (moc maksymalna silnika elektrycznego), a maksymalny moment obrotowy to 253 Nm. Napęd jest przekazywany za pośrednictwem skrzyni biegów o stałym przełożeniu. Przekłada się to na dynamiczną i komfortową jazdę zarówno po mieście jak i w trasie, a wszystko przy akompaniamencie wyjątkowo niskiego zużycia paliwa. Przy odpowiednim stylu jazdy, zużycie paliwa w nowej Hondzie Jazz może spaść nawet do 3,7 litra benzyny na dystansie 100 kilometrów.

Nowa Honda Jazz jest jednym z mocniejszych kandydatów w kategorii Samochód Miejski w plebiscycie The Best of Moto. Możesz na nią zagłosować w TYM MIEJSCU.

Honda Jazz Crosstar 2020 fot. Honda

Crosstar - wersja dla wymagających

Honda Jazz, poza odmianą standardową, oferowana jest także w wersji Crosstar. Auto powstało z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie wypady poza miasto. Wersja Crosstar ma bardziej muskularną, terenową stylistykę, a wyraźniej narysowana krata wlotu powietrza dodaje samochodowi wyrazistego charakteru. Dopełnieniem są 16-calowe aluminiowe felgi i zintegrowane relingi dachowe, które umożliwią montaż np. boksu dachowego czy bagażnika na rowery. Dzięki temu Jazz Crosstar może nam również posłużyć jako kompan dłuższych, bardziej ekscytujących podróży.

Honda Jazz Crosstar 2020 fot. Honda

Systemy bezpieczeństwa

W codziennej eksploatacji systemy bezpieczeństwa stają się czymś niezbędnym. Szereg asystentów czuwających nad kierowcą na każdym kroku pozwoli zachować czujność, nawet w rozpraszającym, tętniącym życiem mieście.

Na pokładzie nowego Jazza nie zabrakło najnowocześniejszych systemów dbających o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Na liście układów wspomagających znalazły się m.in. system automatycznych świateł drogowych, układ monitorowania martwego pola w lusterkach czy adaptacyjny tempomat z funkcją podążania przy niskiej prędkości, który przyda się szczególnie podczas jazdy w korkach. System ten utrzymuje ustaloną prędkość i zachowuje odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeśli pojazd ten zatrzyma się, system automatycznie wyhamuje Hondę Jazz, bez potrzeby wciskania pedału hamulca. Gdy auto stojące z przodu ruszy, system wznowi działanie po delikatnym naciśnięciu pedału gazu.

Honda Jazz Crosstar 2020 Honda

W Hondzie Jazz pojawił się także system ostrzegający o zjechaniu z pasa ruchu oraz układ rozpoznawania znaków drogowych, a najbogatsza wersja wyposażeniowa otrzymała system ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania – rozwiązanie to docenimy zwłaszcza przy wyjeżdżaniu z ciasnych miejsc parkingowych. Nowego Jazz’a wyposażono też w nowoczesny system ograniczający skutki kolizji, który – w razie ryzyka kolizji z innym pojazdem lub pieszym – powiadomi kierowcę o zagrożeniu i zacznie hamować, by zmniejszyć skutki ewentualnego zderzenia.

Nowa Honda Jazz i Jazz Crosstar to modele wyróżniające się na tle swojego segmentu. Mimo małych rozmiarów, oferują przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrza pozwalające na przetransportowanie dużych przedmiotów dzięki sprytnemu systemowi Magic Seats. Dodatkowo wersja Crosstar sprawdzi się podczas wypadów poza miasto. Patrząc na tę wszechstronność, nie ma się co dziwić, że Honda Jazz jest jednym z kandydatów plebiscytu The Best of Moto. Swój głos na ten praktyczny samochód możesz oddać TUTAJ.