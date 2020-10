Hybryda Hondy Jazz bez tajemnic. Sprawdzamy, dlaczego napęd e:HEV jest tak chwalony

Na rynku wciąż jest niewiele samochodów z bezobsługowym napędem hybrydowym, a już miejskich aut tej kategorii – jak na lekarstwo. Z perspektywy kierowcy to zła informacja. Taka hybryda oznacza przecież wymierne korzyści (głównie w postaci dużo niższego zużycia paliwa), a w przeciwieństwie do hybryd typu plug-in nie wymaga podłączania auta do gniazdka. Po prostu wsiadamy i jedziemy, nie przejmując się niczym. Bezobsługowe hybrydy najlepiej czują się w mieście ze względu na specyfikę jazdy. Częste hamowania oznaczają, że układ hybrydowy odzyskuje dużo energii, którą później może wykorzystać do jazdy w trybie elektrycznym. Podczas jazdy po mieście, nowoczesne układy przez większość czasu nie włączają jednostki spalinowej. W prostej linii przekłada się to na niższe zużycie paliwa i niższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Honda to wie i dlatego nowy Jazz to hybryda

Czwarta generacja Hondy Jazz przyjechała do Europy właśnie jako hybryda i z miejsca zdobyła uznanie. - Hybrydowy napęd Jazza jest znakomity. Ma dość prosty, ale przemyślany projekt - pisał dziennikarz Moto.pl w relacji z pierwszych jazd w akapicie z nagłówkiem o wiele mówiącym tytule - “Jazz ma nowoczesny, dynamiczny i ekonomiczny napęd e:HEV”. Deklarowane zużycie paliwa na stronie producenta to 3,7 – 5,9 l/100 km. Podczas naszego testu, bez żadnego wysiłku udało się osiągnąć 4,5 l/100 km w cyklu mieszanym. Co ciekawe, to wartość, którą Jazzowi zmierzono podczas oficjalnego pomiaru WLTP. Zwykle zbliżenie się do tych wartości w realnym życiu jest praktycznie niemożliwe. W przypadku Jazza nie było o to trudno. Na niektórych odcinkach zużycie wyraźnie spadało poniżej czwórki.

Honda Jazz Crosstar 2020 fot. Honda

Trochę szczegółów technicznych. Jak działa napęd e:HEV?

System e:HEV składa się dwóch kompaktowych silników elektrycznych o wysokiej mocy, współpracujących z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym DOHC i-VTEC i akumulatora litowo-jonowego oraz innowacyjnej przekładni bezpośredniej i jednostki sterującej przepływem mocy, zapewniających wysoki poziom sprawności i płynności pracy. Łączna moc układu to 109 KM.

W nowej Hondzie Jazz nie znajdziemy konwencjonalnej skrzyni biegów. Za przeniesienie napędu odpowiada elektronicznie sterowana przekładnia (e-CVT) o stałym przełożeniu, łącząca bezpośrednio ruchome elementy. Rezultatem jest ciche, płynne przenoszenie momentu obrotowego z rozwijanym liniowo przyspieszeniem we wszystkich trybach jazdy.

No właśnie tryby jazdy... Kierowca nie musi się niczym przejmować

Układ hybrydowy pracuje w jednym z trzech trybów. Za ich dobór odpowiada komputer, który wybiera odpowiedni tryb w danej sytuacji, robi to błyskawicznie i płynnie, w sposób niezauważalny dla kierowcy. My jedziemy, a system samodzielnie optymalizuje pracę układu. Jakie to tryby?

Tryb elektryczny (EV Drive). Akumulator litowo-jonowy zasila bezpośrednio elektryczny silnik napędowy. To właśnie ten tryb jest najchętniej wykorzystywany przez układ. Zwłaszcza w mieście. Zapewnia bezemisyjną jazdę bez włączania jednostki spalinowej.

Akumulator litowo-jonowy zasila bezpośrednio elektryczny silnik napędowy. To właśnie ten tryb jest najchętniej wykorzystywany przez układ. Zwłaszcza w mieście. Zapewnia bezemisyjną jazdę bez włączania jednostki spalinowej. Hybrydowy tryb pracy (Hybrid Drive). Silnik benzynowy wytwarza energię, która trafia do generatora, gdzie jest zamieniana na prąd, przekazywany następnie do silnika elektrycznego napędowego. W większości przypadków, podczas jazdy miejskiej, pojazd samodzielnie przełącza się pomiędzy napędem hybrydowym i elektrycznym (EV), co zapewnia maksymalną wydajność.

Silnik benzynowy wytwarza energię, która trafia do generatora, gdzie jest zamieniana na prąd, przekazywany następnie do silnika elektrycznego napędowego. W większości przypadków, podczas jazdy miejskiej, pojazd samodzielnie przełącza się pomiędzy napędem hybrydowym i elektrycznym (EV), co zapewnia maksymalną wydajność. Tryb silnika spalinowego. Mechanizm sprzęgła blokującego tworzy bezpośrednie połączenie między silnikiem benzynowym i napędzanymi kołami a moment napędowy jest kierowany z silnika wprost na koła. To tryb wykorzystywany podczas jazdy z wysokimi prędkościami – na przykład na autostradzie. Odpowiedzialność za napędzanie auta bierze na siebie jednostka 1.5 DOHC i-VTEC. Motor elektryczny może ją wspomóc podczas szybkiego przyspieszania.

Honda Jazz Crosstar 2020 fot. Honda

Dwie twarze hybrydy e:HEV. Oszczędna, ale też dynamiczna

Dynamika jazdy to druga ważna zaleta nowej Hondy Jazz. Pomimo rodzinnej sylwetki, kiedy ją do tego zmusimy, przyspiesza chętnie i dynamicznie – w 9,5 s do 100 km/h ze startu zatrzymanego i rozpędza się do 175 km/h. Układ reaguje na wciśnięcie pedału przyspieszenia od razu, co docenimy podczas zmiany pasa lub włączania się do ruchu. W mieście od samych liczb ważniejsza jest szybka reakcja auta i dynamiczne przyspieszenie już na pierwszych metrach. Pozwala to na bezpieczne i komfortowe manewry.

Również zawieszenie i układ kierowniczy nadążają za tymi osiągami. W podwoziu czuć geny marki. Dla inżynierów Hondy właściwości jezdne zwykłych modeli zawsze były istotne. W nowym Jazzie jest tak samo. Mimo miejskiego charakteru szybsza jazda sprawia sporą przyjemność. Dodatkowym plusem jest znakomita pozycja do jazdy osiągnięta również dzięki wygodnym fotelom i kierownicy o idealnym kształcie.

Honda Jazz 2020 fot. Honda

Napęd e:HEV w Hondzie Jazz to dopiero początek

Jazz to pierwszy model w europejskiej ofercie Hondy z oznaczeniem “e:HEV”. W najbliższym czasie ten nowy emblemat zacznie się pojawiać na kolejnych modelach tej marki. To dobra informacja. Jeśli kolejne hybrydy będą tak udane, to Honda stanie się jednym z głównych graczy na rynku aut hybrydowych.

