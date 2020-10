Fiat Tipo - auto dopasowane do wszystkich

Definicja samochodu rodzinnego, praktycznego i uniwersalnego zmieniła się na przestrzeni lat. Kiedyś autem rodzinnym był Fiat 126p, ale dziś od familijnego auta wymagamy dużo więcej. A myśląc o samochodzie praktycznym i uniwersalnym wcale nie musimy rozglądać się za minivanem, czy coraz modniejszym autem typu SUV. W rankingach sprzedaży nadal królują hatchbacki, a Fiat ma w swojej ofercie model dopasowany do każdych potrzeb.

Trzy oblicza praktyczności

Rodzina Tipo powstała w oparciu o połączenie funkcjonalności, prostoty i charakteru. Fiat Tipo występuje w trzech wersjach nadwozia, co pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb. Mamy do wyboru klasycznego sedana, praktycznego hatchbacka, a także kombi, które jest najprzestronniejszym Fiatem dostępnym na rynku.

Rodzina Fiata Tipo Fot. Fiat

Pierwszy na rynku pojawił się sedan. Wygodne auto o eleganckiej linii przypadło do gustu nie tylko klientom biznesowym, ale także prywatnym. Krótko potem do gamy dołączył uniwersalny 5-cio drzwiowy hatchback i funkcjonalna wersja kombi. Różnice między modelami są zauważalne - hatchback mierzy 4,37 m długości, 1,79 m szerokości i 1,50 m wysokości, a odmiana kombi jest dłuższa o 20 centymetrów, osiągając 4,57 m. Jego wysokość wynosi 1,51 m, za sprawą montowanych opcjonalnie relingów dachowych, które przydadzą się przy montowaniu np. bagażnika dachowego.

Fiat Tipo to samochód praktyczny i funkcjonalny. Pod względem pojemności bagażnika zajmuje jedno z najlepszych pozycji w swojej kategorii. W wersji hatchback jest to 440 litrów, w wersji sedan 520 litrów i aż 550 litrów w kombi. Na przednich siedzeniach, we wnętrzu auta wygodnie zasiądą osoby o wzroście ponad 1,80 m, a z tyłu wygodnie i komfortowo zajmą miejsca 3 osoby dorosłe.

Ogromny bagażnik w wersji kombi o pojemności 550 litrów wyposażono w praktyczny system podwójnej podłogi zwanej "Cargo Magic Space", który umożliwia dopasowanie komory bagażnika do aktualnych potrzeb. Dzięki regulowanej dwupoziomowo podłodze można zwiększyć głębokość bagażnika, a dwie ruchome ściany boczne pozwalają umieścić w nim mniejsze przedmioty lub wykorzystać do maksimum całą szerokość bagażnika. Asymetrycznie składane siedzenia Flip&Fold umożliwiają uzyskanie płaskiej powierzchni ładunkowej o długości nawet do 1,80 m. Dzięki tym rozwiązaniom Tipo Station Wagon może zabrać na pokład przeróżne sprzęty, nawet takie jak rowery, narty, wózki, deski surfingowe czy po prostu duże walizki.

Fiat Tipo Materiały prasowe

Wygodne wnętrze

Wszystkie trzy wersje Fiata Tipo mogą pochwalić się przytulnym i praktycznym wnętrzem. Projektanci położyli duży nacisk na ergonomię i przestrzeń dla pasażerów, by zapewnić im jak największą wygodę. Podróż uprzyjemnia dodatkowo bogate wyposażenie standardowe oraz pomysłowe rozwiązania, takie jak np. innowacyjny system UConnect™ z 7-calowym ekranem dotykowym.

Rozsądna cena

Samochody w ostatnim czasie mocno drożeją. Koncepcją rodziny modeli Tipo jest jednak rozsądna cena, która jednocześnie idzie w parze z dobrym wyposażeniem. W efekcie Tipo oferuje dobrą relację produktu do ceny.

Fiat Tipo S-Design Materiały prasowe

Od pierwszych faz projektowych producent mocno skupił się na łącznych kosztach utrzymania. W efekcie mamy auto o wyjątkowo niskim spalaniu, niskich kosztach obsługi, naprawy i eksploatacji. Ponadto prosta i zachowująca logiczną ciągłość gama i bogate wyposażenie seryjne, pozwalają utrzymać w czasie niewielki spadek wartości.

Fiat Tipo to samochód uniwersalny, dopasowany do potrzeb niemal każdego. Jeśli rzadko wybieramy się w dalekie podróże w większym gronie, a jednocześnie cenimy sobie elegancką linię nadwozia, świetnym wyborem będzie wersja sedan. Ludzie młodzi, aktywni, może myślący o powiększeniu rodziny, często wybierają hatchbacka ze względu na jego kompaktowe rozmiary i jednoczesną praktyczność. Królem ergonomii jest wersja Station Wagon, która zabierze w daleką podróż nawet pięcioosobową rodzinę. Na rynku próżno szukać innego modelu tak uniwersalnego jak Fiat Tipo, które na dodatek przekonuje bogatym wyposażeniem i rozsądnym cennikiem.