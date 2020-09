Najciekawsze innowacje i systemy nowego Mercedesa Klasy S

Mercedes Klasy S od początków swojej kariery jest wyznacznikiem luksusu, a najnowsza generacja wynosi go na zupełnie nowy poziom. Niezależnie od tego, czy usiądziemy za kierownicą, czy w wygodnym drugim rzędzie siedzeń, w Klasie S każdy ma czuć się wyjątkowo. Właśnie takie założenie przyjęli projektanci najnowszego modelu i wygląda na to, że udało im się je zrealizować z nawiązką.

Mercedes klasy S (W 223) fot. Mercedes

Zwinna limuzyna

Nowa Klasa S jest nieco dłuższa od poprzednika. Ma aż 5,18 metra długości w podstawowej wersji, a w tej z wydłużonym rozstawem osi - aż 5,29 m. Manewrowanie tak potężnym autem mogłoby nastręczyć kierowcy niemałych problemów, dlatego inżynierowie wyposażyli najnowszą Klasę S w skrętną tylną oś, a raczej w dwie opcje do wyboru.

Pierwszy wariant pozwoli na skręt tylnych kół w zakresie 4,5 stopnia. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze i bardziej precyzyjne prowadzenie, a także ułatwia manewrowanie. Druga opcja to skrętna oś tylna z regulacją kąta skrętu o aż 10 stopni, co zmniejsza promień skrętu o dwa metry. Dzięki temu nowa Klasa S podczas manewrowania zachowuje się niemal jak samochód kompaktowy.

Mercedes klasy S (W 223) fot. Mercedes

Komfortowo i bezpiecznie

Mercedes postawił na innowacyjne rozwiązania nie tylko w zakresie multimediów, ale także mechaniki. W nowej Klasie S zastosowano nowoczesne pneumatyczne zawieszenie z dwukomorowymi miechami. Nie tylko zapewnia niespotykany dotąd komfort, ale także adaptuje się do preferencji kierowcy. Zakres ustawień jest wręcz imponujący i regulowany dla każdego koła osobno. Klasa S może płynnie sunąć po najgorszych nawet nierównościach, ale może także zaoferować kierowcy typowo sportowe doznania podczas jazdy.

Co ciekawe, innowacyjne zawieszenie pneumatyczne ma nie tylko zapewnić pasażerom niespotykany komfort, ale także bezpieczeństwo. System Pre-Safe Impulse Side łączy się z zawieszeniem i w razie wykrycia ryzyka bocznej kolizji, momentalnie podnosi jedną stronę samochodu. Wówczas auto uderzające w bok Mercedesa wpasuje się niżej, we wzmocnienie konstrukcji, a nie np. w drzwi. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących Klasą S osób i zmniejszyć skutki potencjalnej kolizji.

Dodatkowo Mercedes Klasy S to pierwszy samochód na świecie, który jest wyposażony w poduszki powietrzne dla pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach. Takie rozwiązanie ma na celu ich ochroną w przypadku zderzenia czołowego.

Mercedes klasy S W223 fot. Mercedes

Multimedialne centrum dowodzenia

Luksus to nie tylko sprawy miłe dla oka, ale także funkcjonalność i nowoczesność. Mercedes Klasy S to niemal centrum kontroli nad światem. Kierowca ma do dyspozycji nie tylko wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, na którym widzi trójwymiarowe przedstawienie sytuacji na drodze, wraz z ostrzeżeniami i informacjami nawigacyjnymi. Na linii wzroku (na przedniej szybie) znalazł się także duży wyświetlacz Head-up, który najpotrzebniejsze informacje pokazuje kierowcy bezpośrednio w jego polu widzenia.

Na konsoli środkowej umieszczono duży wyświetlacz OLED o przekątnej 12,8 cala. To niespotykany dotąd rodzaj ekranu w samochodach - każdy piksel stanowi oddzielne źródło światła, co zapewnia rozdzielczość godną najnowszych smartfonów. Dlatego obsługa centrum multimedialnego nowego Mercedesa Klasy S jest tak intuicyjna i precyzyjna. Dodatkowo kierowca otrzymuje bezpośrednią reakcję dotykową podczas wybierania opcji z menu.

Mercedes klasy S (W 223) fot. Mercedes

Osobisty asystent

Na pokładzie nowego Mercedesa Klasy S nie mogło zabraknąć systemu MBUX, czyli asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Wywołując samochodowego konsjerża hasłem "Hej Mercedes" możemy zapytać o pogodę w dowolnym miejscu na świecie, najbliższe restauracje, wprowadzić cel do nawigacji lub nawet zmienić temperaturę w aucie. Wystarczy powiedzieć "jest mi zimno", a system zapyta jaką temperaturę ma ustawić.

Biuro pierwszej klasy

Mercedes Klasy S to dosłownie ekskluzywne biuro na kołach. Pasażerowie drugiego rzędu siedzeń mają pod ręką wiele przydatnych funkcji, takich jak np. bezprzewodowy system ładowania smartfonów. Nie zabrakło także dbałości o atmosferę i temperaturę. Mercedes Klasy S oferuje aż czterostrefową klimatyzację THERMOTRONIC. Dzięki temu każdy pasażer może dopasować temperaturę i intensywność wentylacji do własnych potrzeb.

Mercedes klasy S W223 fot. Mercedes

Choć prowadzenie nowej Klasy S to przyjemność, prawdziwy luksus i wygoda zaczynają się w drugim rzędzie siedzeń. Znajdziemy tam kilka dostępnych rozwiązań. Pierwszy wariant jest trzyosobowy, a skrajne fotele mają elektryczną regulację ustawień z możliwością odchylenia oparcia aż do 37 stopni. Pakiet Executive umożliwia podróżowanie niemal w pozycji leżącej - oparcie możemy odchylić do 43,5 stopnia, a nogi wygodnie oprzeć na elektronicznie wysuwanym podnóżku. Wersja topowa to First Class. Znajdziemy w niej centralną konsolę oddzielającą fotele od siebie, cztery gniazda USB-C, wygodny podłokietnik i wiele dodatków uprzyjemniających podróż.

Mercedes Klasy S to klejnot w koronie marki Mercedes. Auto, które od lat uznawane jest za synonim luksusu i prestiżu. Jednak w dzisiejszych czasach prestiż stoi na równi z bezpieczeństwem i nowoczesnością. I nie ulega wątpliwości, że w tych kategoriach Mercedes Klasy S także wypada pierwszorzędnie, dlatego jest jednym z najmocniejszych kandydatów w plebiscycie The Best of Moto 2020.

Mercedes klasy S (W 223) fot. Mercedes