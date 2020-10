Fiat 500 Hybrid. Kultowa pięćsetka wjeżdża w nową erę

To właśnie Fiat 500 Hybrid wprowadza całą markę w erę elektromobilności - rok 2020 to milowy krok dla producenta z Turynu. Chwilę po premierze hybrydowej pięćsetki zadebiutowała także jej zupełnie nowa, już w pełni elektryczna odsłona. Oba modele będą na rynku dostępne jednocześnie i wspólnie chcą zrewolucjonizować segment miejskich samochodów. Fiat 500 Hybrid ma uczynić hybrydę dostępną dla wszystkich.

Nowa wersja silnikowa zastępuje w ofercie Fiata 500 dobrze znany benzynowy silnik 1.2. Pod maską pracuje tu nowocześniejszy, przyjaźniejszy środowisku trzycylindrowy motor 1.0 z rodziny Firefly z 12-woltowym silnikiem elektrycznym BSG (Belt integrated Starter Generator) i baterią litową. Moc nowej jednostki to 70 KM. Nowością jest także manualna, 6-biegowa skrzynia (przypomnijmy, z 1.2 łączono piątkę) oraz układ miękkiej hybrydy, który pozwolił obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. Fiat 500 Hybrid zużywa mniej benzyny i emituje mniej CO2 nawet o 20 proc. - Klienci korzystają również ze wszystkich zalet hybrydy (na przykład samochód jest zgodny z normą Euro 6D Final) i mogą cieszyć się ulgami podatkowymi tj. obniżoną akcyzą.

Fiat 500 Hybrid fot. Fiat

Miękka hybryda, czyli... jak to w ogóle działa?

System BSG jest zamontowany bezpośrednio na silniku i obsługiwany jest przez pasek, który napędza również mechanizmy pomocnicze. System pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania i zwalniania, przechowywanie jej w akumulatorze litowym o pojemności 11 Ah i wykorzystanie, przy maksymalnej mocy 3600 W, do ponownego uruchomienia silnika w trybie Stop&Start i wspomagania go podczas przyspieszania. Dzięki tej technologii, silnik spalinowy wyłącza się nawet przy prędkościach poniżej 30 km/h, poprzez prostą zmianę biegu na neutralny. W tym trybie akumulator litowy zasila wszystkie funkcje, zapewniając kierowcy pełną kontrolę nad pojazdem.

Brzmi skomplikowanie? Wcale takie nie jest. Wykorzystanie miękkiej hybrydy wymaga trochę zmiany naszych przyzwyczajeń. Trzeba pamiętać o wrzucaniu na luz, kiedy np. widzimy, że przed nami zapala się czerwone światło i musimy spokojnie wytracić prędkość. W takiej sytuacji nie hamujemy silnikiem, tylko właśnie wrzucamy luz, a system wyłącza silnik spalinowy. Kiedy możemy to zrobić informuje nas specjalne powiadomienie na komputerze pokładowym. Cały czas dostajemy także informację, który bieg wrzucić, jeżeli będziemy chcieli kontynuować normalną jazdę. Jest to bardzo proste i łatwo się do tego przyzwyczaić.

Przy Fiacie 500 Hybrid należy też wspomnieć o zupełnie nowej skrzyni biegów. Pięćsetka z pięciobiegową przekładnią najlepiej czuła się oczywiście w mieście. Dodatkowy bieg sprawia jednak, że znacznie poprawiono także zużycie paliwa na trasie.

Fiat 500 Hybrid fot. Fiat

Fiat 500 Hybrid to nie tylko nowoczesny układ napędowy

W Fiacie 500 Hybrid oczywiście pierwsze skrzypce gra układ miękkiej hybrydy, ale to nie wszystkie nowości. Przy okazji wprowadzenia wersji Hybrid Włosi postanowili trochę pięćsetkę odświeżyć. Hybrydę rozpoznamy przede wszystkim po drobnych smaczkach stylistycznych. To choćby zupełnie nowy, znakomicie wyglądający na Fiacie 500 lakier Zielony Dew, napis "Hybrid" z tyłu oraz w wersji Launch Edition umieszczone na środkowym słupku logo Hybrid, litera "H" składająca się z dwóch kropli. Rewolucji Fiat 500 przecież nie potrzebował - wciąż jest najbardziej stylowym autem w segmencie A.

Najważniejszą nowością we wnętrzu są fotele z przędzy SEAQUAL YARN w wersji Launch Edition. To kolejny dowód na to, jak poważnie Fiat podchodzi do tematu ekologii. Przędza wykonana jest ze specjalnego materiału z certyfikatem SEAQUAL INITIATIVE, który uzyskuje się z plastiku pochodzącego z recyklingu: 10 proc. pochodzi z oczyszczania mórz, a 90 proc. - z lądu. By uzyskać SEAQUAL YARN należy najpierw przekształcić plastik w płatki PET, później z tych płatków wytworzyć przędzę i to z niej produkowane są tkaniny.

SEAQUAL INITIATIVE to organizacja angażująca się w walkę z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Dba o nawiązywanie i kierowanie współpracą pomiędzy przemysłem, organizacjami pozarządowymi, rybakami, poszczególnymi społecznościami oraz władzami lokalnymi i krajowymi w celu stworzenia infrastruktury niezbędnej do nadania wartości wyrzucanych do morza odpadów. Pomaga również oczyszczać oceany z odpadów. Fiat od jakiegoś czasu jest jednym z partnerów SEAQUAL INITIATIVE.

Fiat 500 Hybrid fot. Fiat

Pięćsetka raz jeszcze zabiera rzesze kierowców w nową erę w motoryzacji. Tym razem sprawia, że oszczędny i ekologiczny napęd hybrydowy staje się dostępny także w małym, miejskim aucie. Nic więc dziwnego, że Fiat 500 Hybrid to jeden z najmocniejszych kandydatów w plebiscycie The Best of Moto 2020 w kategorii Miejski Samochód Roku.