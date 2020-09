Spalanie w mieście 3,8 l/100 km? Ulubione małe auto Polaków ma nową hybrydę

Najnowsza generacja Toyoty Yaris jest przełomowa. Przede wszystkim po raz pierwszy zastosowano przy jej produkcji architekturę Toyota New Global Architecture TNGA oraz modułową platformę GA-B. To otworzyło przed inżynierami nowe możliwości, dzięki czemu przestronność małego Yarisa imponuje. Podobnie jak zaskakująco bogate wyposażenie (np. wyświetlacz head-up i wirtualne zegary) oraz długa lista systemów bezpieczeństwa, które dostępne są w standardzie. Jednak, kiedy mówimy "Toyota", to myślimy "hybrydy". I nie inaczej jest w przypadku nowego Yarisa, który zawiesza poprzeczkę konkurencji jeszcze wyżej (a tak naprawdę... niżej). Na poziomie 3,8 l/100 km.

Czwarta generacja układu hybrydowego

Tuż przed końcem wakacji odbyła się oficjalna premiera czwartej generacji Toyoty Yaris. Była to pierwsza w historii premiera online, a relację z tego wydarzenia można było obejrzeć na oficjalnym profilu Toyota Polska na YouTube. Był to pierwszy film z serii, na których Krystian Plato i Dagmara Kowalska przybliżają nam najważniejsze cechy nowej Toyoty Yaris. W prosty i przystępny sposób. Najnowsze wideo dotyczy właśnie nowego układu hybrydowego:

Zaskakująco niskie zużycie paliwa. I na papierze, i w realnym życiu

Zgodnie z rygorystyczną normą WLTP w cyklu mieszanym nowa Toyota Yaris zużywa 3,8 l/100 km, czyli o 20 proc. mniej niż w poprzedniej generacji. Jednak podczas pierwszych jazd testowych nowym maluchem Toyoty niektórym dziennikarzom udało się bez problemu zejść poniżej deklarowanej wartości. Trasa testowa składała się zarówno z odcinków miejskich jak i poza miejskich. Naszemu koledze z redakcji udało się uzyskać średnie zużycie na poziomie 3,7 l/100 km. Jednak w samym mieście ograniczył je nawet poniżej 3 l/100 km.

Toyota Yaris 2020 fot. Toyota/MACIEJ LUBCZYNSKI

W czym tkwi sekret nowej Toyoty Yaris?

To już czwarta generacja napędu hybrydowego. Układ napędowy został oparty na 3-cylindrowym silniku 1.5 Dynamic Force, który został połączony z silnikiem elektrycznym. Jednostka spalinowa generuje 93-konie mechaniczne, a elektryczna dodaje kolejne 80 KM. W efekcie łączna moc wynosi 116 KM. Auto ma także nowy akumulator litowo-jonowy, hybrydową skrzynię biegów oraz jednostkę sterującą mocą.

Wszystko to ma przełożenie nie tylko na wspomniane zaskakująco niskie zużycie paliwa, ale także osiągi i komfort jazdy. Przyspieszenie od 0-100 km/h wypada lepiej o 15 proc. – Yaris Hybrid rozpędza się do setki w 9,7 sekundy. Poprawiono także jazdę z prędkościami autostradowymi – czas przyspieszania od 80 do 120 km/h spadł do 8,1 sekundy. Bardzo istotną zmianą jest również jest jeszcze lepsza praca Yarisa w trybie EV. Auto jeszcze chętnie z niego korzysta, może w nim osiągnąć prędkość do 130 km/h, a w ruchu miejskim porusza się wyłącznie przy pomocy silnika elektrycznego przez większość czasu jazdy. Stąd tak znakomite wyniki, jakie wychodzą podczas pokonywania miejskich odcinków. Pisząc o hybrydach nie sposób uciec od tematu "wycia" - to jedna z wad skrzyń CVT, na które narzeka wielu kierowców. To dotyczyło poprzednich generacji - w najnowszych ten problem już nie występuje.

Toyota Yaris 2020 fot. Toyota

Nowa Toyota Yaris w wersji Hybrid to zdecydowanie jeden z najciekawszych, a na pewno najoszczędniejszych samochodów segmentu. Jednak osoby zainteresowane zakupem nowego Yarisa nie muszą decydować się tylko na hybrydę. Producent w ofercie zachował również klasyczne silniki benzynowe. Wśród nich można wymienić 3-cylindrowe jednostki 1.0 lub 1.5-litra. Pierwszy z nich (1.0 VVT-i) o mocy 72 km współpracuje z manualną, 5-biegową skrzynią biegów. Jest to silnik, który występował również w poprzedniej generacji auta. Drugą dostępną opcją jest 1.5 VVT-i o mocy 121 KM. W standardzie jest on połączony z 6-biegowym manualem lub opcjonalnie z automatyczną przekładnią CVT.