Jedni o bezpieczeństwie mówią, drudzy działają. Lista systemów nowej Toyoty Yaris imponuje

Najnowsza generacja Toyoty Yaris jest przełomowa. Przede wszystkim po raz pierwszy zastosowano przy jej produkcji architekturę Toyota New Global Architecture TNGA oraz modułową platformę GA-B. To otworzyło przed inżynierami nowe możliwości, dzięki czemu przestronność małego Yarisa imponuje. Podobnie jak zaskakująco bogate wyposażenie (np. wyświetlacz head-up i wirtualne zegary) oraz wyjątkowo niskie spalanie wersji hybrydowej (deklarowane to 3,8 l/100 km). Toyota położyła także nacisk na bezpieczeństwo.

Jeden z najbezpieczniejszych samochodów segmentu B

W zeszłym tygodniu odbyła się oficjalna premiera czwartej generacji Toyoty Yaris. Była to pierwsza w historii premiera online, a relację z tego wydarzenia można było obejrzeć na oficjalnym profilu Toyota Polska na YouTube. Był to pierwszy film z serii. Właśnie pojawił się nowy, na którym Krystian Plato i Dagmara Kowalska przybliżają nam najważniejsze systemy bezpieczeństwa nowej Toyoty Yaris. W prosty i przystępny sposób. To jednak nie wszystko - w dniach 11-12 września odbędą się dni otwarte, podczas których każdy na własne oczy będzie mógł zobaczyć nowego Yarisa, a w najbliższych tygodniach zobaczymy dwie kolejne wideo produkcje z udziałem rewolucyjnego hatchbacka.

TSS 2.5, czyli klucz do bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów

Co kryje się pod skrótem "TSS"? Pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety System. Japońska marka od wielu lat stawia bezpieczeństwo swoich kierowców na pierwszym miejscu i wszystkie swoje samochody uzbraja w cały zestaw systemów, których głównym zadaniem jest ochrona kierowcy, pasażerów i pieszych. Nowa Toyota Yaris otrzymała najnowszą wersję pakietu z oznaczeniem 2.5. Wszystkie poniżej opisane systemy są standardem w każdym nowym Yarisie.

A to oznacza, że pod względem bezpieczeństwa jest niekwestionowanym liderem segmentu B. Yaris ma w standardzie jeszcze więcej systemów bezpieczeństwa czynnego, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) takich jak asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), układ reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) i układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Do listy dopisać możemy jeszcze automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Co więcej, system PCS jest teraz wyposażony w system wykrywania pieszych oraz rowerzystów. To wyjątkowo ważne w mieście. Nowa Toyota Yaris jako pierwsza w segmencie została wyposażona też w układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, który wykrywa ryzyko stłuczki z nadjeżdżającymi pojazdami lub potrącenia pieszego podczas skręcania na skrzyżowaniu. Jak to działa? Podczas skręcania, w przypadku wykrycia ryzyka kolizji z samochodem jadącym z naprzeciwka lub pieszym przekraczającym drogę przeciwnie do kierunku jazdy, system ostrzeże kierowcę, a w razie potrzeby awaryjnie zahamuje.

Toyota Safety System fot. Toyota

Sporo miejsca trzeba też na pewno poświęcić IACC, czyli inteligentnemu tempomatowi adaptacyjnemu. To rzadkość w tej klasie i asystent, który odciąża kierowcę nie tylko podczas jazdy po autostradzie, ale także w ruchu miejskim. Wykorzystuje radar i kamerę, aby utrzymać stałą prędkość i automatycznie zachowywać ustalony dystans do pojazdu jadącego z przodu. Dodatkowo system reaguje na znaki drogowe, sugerując odpowiednie dostosowanie prędkości.

Toyota Yaris 2020 fot. Toyota

Nowa Toyota Yaris posiada także aż osiem poduszek powietrznych, które chronią każdego pasażera. Szczególną nowością jest dodatkowa centralna poduszka powietrzna dla pasażerów z przodu.

Bogate, nowoczesne wyposażenie, a także korzyści wynikające z zastosowania platformy GA-B, gwarantującej zwiększoną sztywność nadwozia, czynią z Yarisa jeden z najbezpieczniejszych miejskich samochodów na świecie. Nowa Toyota imponuje tym bardziej, że wszystkie te systemy znajdują się w standardowym wyposażeniu. To oznacza, że każdy nowy Yaris (również w bazowej wersji Active) jest w nie wyposażony. W ofercie nie ma haczyków i dodatkowo płatnych opcji.

Toyota to jeden z niewielu producentów, który nie żartuje, kiedy mówi o tym, że stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.