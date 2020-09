Jak zaoszczędzić czas w warsztacie i nie przepłacać?

Konieczność wymiany części w samochodzie wynika z wielu różnorodnych przyczyn. Niektóre auta ulegają uszkodzeniom na skutek stłuczek i wypadków, inne po prostu zużywają się w trakcie eksploatacji. Badania pokazują, że nawet 40 proc. polskich kierowców obawia się niedopasowania produktu do swojego samochodu podczas kupowania części. Dlatego wielu z nas rezygnuje z takiego zakupu, zdając się na inne osoby. Jedziemy do warsztatu i oddajemy auto w ręce specjalistów. Tak jest najwygodniej, bo wszystkim mechanicy zajmą się z nas.

Tracimy jednak czas (samochód zostaje w warsztacie), pieniądze, a także nie mamy stuprocentowej pewności co do jakości użytych podczas naprawy części. Dlatego najlepiej do warsztatu przyjechać już z zakupionymi częściami. Montażem zajmą się eksperci, a my będziemy mieli pewność, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę.

Proste wyszukiwarki zastępuje dobierarka

No tak, ale zakup części samochodowych nie jest wcale taki prosty, prawda? Tak jak wspomnieliśmy przed chwilą - połowa polskich kierowców się go obawia. I nic dziwnego. Nie każdy musi mieć specjalistyczną wiedzę i znać się na budowie samochodu. Nie pomagają też same sklepy, oferując często proste wyszukiwarki części, które wcale nie ułatwiają wyboru.

Na rynku pojawiły się jednak zaawansowane i, co ważne, bardzo intuicyjne narzędzia do odpowiedniego wyboru części. Świetnym przykładem może być nowa dobierarka na Allegro. W bazie serwisu w kategorii części i akcesoriów do samochodów znajdziemy sześć milionów produktów do ponad 54 tysięcy pojazdów. Dobierarka już jest dostępna i pozwala w szybki oraz łatwy sposób wyszukać wszystkie pasujące części i akcesoria do naszego samochodu. W parametrach wyszukiwania wybieramy konkretny model, a dobierarka Allegro wyświetla tylko i wyłącznie części do niego.

Powiązanie oferty części samochodowej z samochodami, do których pasuje to jedna z najważniejszych cech nowego rozwiązania. Przy każdej ofercie dostajemy wiarygodną informację o dopasowaniu danej części do wybranego auta. Szukanie i filtrowanie produktów zaprojektowano z myślą o użytkowniku - ma być jak najwygodniej.

Dobierarka Allegro fot. zrzut ekranu ze strony Allegro.pl

Nie tylko prosto, ale też tanio i bezpiecznie

Kolejną funkcjonalnością jest wyświetlanie przy każdej części informacji o jej zamiennikach i łatwość ich wyszukiwania. Dobierarka pokazuje nam zamienniki, pozwalając wybrać tańszą opcję. Przy niektórych częściach to naprawdę zauważalne oszczędności.

Korzystanie z tak dużego serwisu jak Allegro daje nam też pewność, że nie zostaniemy oszukani. Giganci muszą przecież stawiać bezpieczeństwo swoich użytkowników na pierwszym miejscu. Dlatego na Allegro znajdziemy tylko największych i najbardziej zaufanych sprzedających oraz autoryzowanych dystrybutorów. Kupując części, dostajemy również dostęp do wszystkich zalet Allegro – wygodnej płatności jednym kliknięciem, niskich cen, rat 0 proc., Allegro Smart i 14 dni na zwrot zakupionych produktów.

Na Allegro do swojego samochodu znajdziemy tak naprawdę wszystko - części, akcesoria, oleje, felgi, opony oraz gotowe zestawy opona z felgą i czujnikiem ciśnienia. Ogrom wyboru mógłby przytłoczyć, ale z tym problemem radzi sobie właśnie dobierarka. Dzięki niej w łatwy sposób znajdziemy tylko te przedmioty, które pasują do naszego auta. To ułatwienie, wygoda i oszczędności nie tylko dla zwykłych kierowców, ale też warsztatów.