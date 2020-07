Tęsknisz za zwiedzaniem świata za kierownicą? Zapinamy pasy i ruszamy w podróż... przed ekranem

Co ciekawego może obejrzeć fan samochodów i zwiedzania świata? Nie brakuje reality show oraz filmów fabularnych i dokumentalnych, w których samochody grają główną rolę. Dzisiaj podejdziemy jednak do tematu nietypowo i zaproponujemy wam trzy seriale, które mogą was zainteresować, ale nie są to propozycje stricte motoryzacyjne. Motywem przewodnim są tu podróże. Staraliśmy się wybrać trzy zupełnie różne seriale - każdy powinien więc znaleźć tu coś dla siebie.

"Zero zero zero"

Zaczynamy od mocnego, męskiego kina. "Zero zero zero" to włoski serial, który jest jednym z odkryć tego roku. Premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2019 roku, ale zrobiło się o nim głośno w 2020. Najlepszą rekomendacją jest ocena 8,2/10 na serwisie IMDb. "Zero zero zero" zabiera nas w podróż po całym świecie śladami przemysłu kokainowego. - Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż poprzez Afrykę równikową, Maghreb i Kalabrię - czytamy w oficjalnym opisie. Włoska produkcja obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami - produkcję, dostawę, miejsca konsumpcji. Serial powstał na podstawie wielokrotnie nagradzanej powieści Roberto Saviano, autora również dobrze znanej Gomorry (ten serial również dostępny w HBO GO).

"Obsesja Eve"

Po "Zero zero zero” mamy znacznie lżejszą propozycję. "Obsesja Eve" nie pozwoli wam się jednak nudzić i od pierwszego odcinka wciągnie w emocjonujący pościg po całym świecie. To kryminał i thriller, w którym obserwujemy pojedynek agentki brytyjskich tajnych służb wywiadowczych i utalentowanej, przebiegłej morderczyni. Prowadzą ze sobą niebezpieczną grę, a widza zabiorą nie tylko do Londynu, ale także Berlina, Paryża, Rzymu, Barcelony i Bukaresztu. W serialu znajdzie się również polski wątek.

W HBO GO znajdziecie trzy sezony. "Obsesja Eve" to luźna adaptacja serii opowiadań "Villanelle" autorstwa Luke'a Jenningsa. Serial zyskał uznanie krytyków i zgarnął kilka nagród na najbardziej prestiżowych imprezach - m.in. Złotych Globach, BAFTA i Emmy. Widzowie w serwisie IMDb ocenili produkcję na świetne 8,3/10

A może rozmowa w pubie? "Status związku"

Z kolei nasza trzecia propozycja może wam się wydać zaskakująca, bo podróży jest w niej jak na lekarstwo, ale to zdecydowanie jeden z najciekawszych seriali, jakie pojawiły się ostatnio. Zaskakuje pomysłem, krótkimi odcinkami i tym, jak bardzo wciąga widza. To produkcja, z którą powinien zapoznać się każdy.

"Status związku" to serialowy eksperyment, który okazał się ogromnym sukcesem. Składa się z dziesięciu dziesięciominutowych odcinków i opowiada historię małżeństwa. Jest ich dwoje: Louise (Rosamund Pike nominowana do Oscara za rolę w „Zaginionej dziewczynie"), z zawodu lekarka geriatra, i jej mąż Tom (Chris O’Dowd) - bezrobotny, sfrustrowany dziennikarz muzyczny, wieczny chłopiec. Spotykają się co tydzień na 10 minut przed wizytą u terapeutki związków. Cała akcja polega tak naprawdę tylko na rozmowie pary w pubie. Teoretycznie nic się przez te dziesięć minut nie dzieje, ale to pozory. Każdy krótki odcinek przesycony jest akcją za sprawą genialnych dialogów. To jedna z tych produkcji, która zaskoczy was konwencją i nie pozwoli się oderwać od ekranu.

Z jakimi pozycjami powinien zapoznać się jeszcze fan podróży?

W HBO GO znajdziecie jeszcze kilka innych seriali, które z pewnością wciągną miłośników podróży. Polecamy "Ucieczkę" (wyprawa przez Stany Zjednoczone), "Genialną przyjaciółkę” (Neapol i Włochy), "Babylon Berlin" (klimatyczny Berlin okresu międzywojennego), "Tropicieli" (przemyt diamentów) oraz "Westworld", głośny hit, który zabierze was w podróż, łączącą elementy historii Dzikiego Zachodu z futurystyczną wizją przerażającej sztucznej inteligencji.

Szeroka oferta wciągających i trzymających w napięciu seriali sprawi, że z pewnością nie będziecie narzekać na brak emocji, a wieczory przed ekranem zamienią się w pasjonującą podróż. Propozycji jest tak dużo, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wszystkie wymienione przez nas seriale znajdziecie w HBO GO, jednej z najpopularniejszych internetowych platform z serialami i filmami.

