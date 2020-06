Bezkosztowe rozwiązanie umowy albo spłata przez markę dwóch rat. Tak Audi dba o swoich klientów

Branża motoryzacyjna przenosi się do internetu

Branża motoryzacyjna ucierpiała na aktualnym kryzysie - sprzedaż spada, a klienci niechętnie decydują się na zakup nowego samochodu. Producenci musieli zareagować, a jednym z trendów jest położenie nacisku na ofertę online. Choć w Polsce salony samochodowe nie zostały zamknięte, to większość producentów otworzyło tzw. wirtualne salony. To specjalne strony internetowe, na których możemy nie tylko sprawdzić cenniki i uruchomić konfigurator, ale także np. połączyć się z doradcą, obejrzeć nagranie o interesującym nas modelu, sprawdzić samochody dostępne od ręki, ustalić formę finansowania albo umówić się na jazdę próbną. Wszystko bez wychodzenia z domu. W prosty i intuicyjny sposób krok po kroku przechodzimy drogę od wyboru interesującego nas modelu po sfinalizowanie transakcji i odbiór auta pod wskazanym przez nas adresem.

Wirtualne salony to pierwszy krok

Jednak zainteresowanie klienta ofertą to jedno, a zachęcenie go do zakupu to drugie. Kupno samochodu to zawsze trudna i złożona decyzja. Podejmowanie takich w czasach kryzysu i niepewności jest tym trudniejsze. Zawsze pojawiają się wątpliwości, czy nie lepiej trochę się jeszcze wstrzymać. W końcu nie wiemy, co się wydarzy. Dlatego marki samochodowe musiały postawić kolejny krok.

Świetnym przykładem są bezpieczne produkty finansowe oferowane przez Audi.

Audi oferuje teraz swoim klientom możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy albo możliwość spłaty przez markę dwóch pierwszych rat leasingowych. Audi chce w ten sposób wesprzeć swoich klientów w czasie niepewności ekonomicznej.

Audi Q8 Materiał promocyjny

Jak działają bezpieczne produkty finansowe?

Spłata dwóch pierwszych rat leasingowych przez markę to oferta przewidziana dla klientów, którzy skorzystają z Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców lub Audi Classic Leasing. Marka dodaje tu jeszcze jedno narzędzie zwiększające bezpieczeństwo zawierania kontraktu leasingowego przez klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - ubezpieczenie od utraty pracy przy zawieraniu umowy. Pozwala to klientom zmniejszyć obawy związane z zakupem samochodu. Co bardzo ważne, koszt ubezpieczenia jest pokrywany przez Audi, nie powodując wzrostu wysokości miesięcznych rat. Ubezpieczenie jest dostępne i dla Audi Perfect Lease, i Audi Classic Leasing. Ta druga forma finansowania to dobrze wszystkim znany klasyczny leasing. Równie dużą popularnością cieszy się także Audi Perfect Lease, czyli nowocześniejsza forma finansowania samochodu.

Zapewnia znacznie niższe miesięczne raty leasingowe w porównaniu do tradycyjnego leasingu oraz umożliwia regularną zmianę samochodu na nowy. Pozwala bardzo szeroko personalizować ofertę. Klient wybiera m.in. wysokość opłaty wstępnej (dla bezpiecznych produktów finansowych Audi minimalna opłata wynosi zaledwie 5 proc.), roczny przebieg oraz okres leasingowania. Polacy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie, ceniąc jego elastyczność i wygodę. To też okazja do jeżdżenia luksusowym samochodem marki premium za ułamek jego wartości w postaci comiesięcznej raty, bo klient dopasowuje parametry oferty dokładnie do swoich potrzeb.

Drugą ofertą jest wspomniane bezkosztowe rozwiązanie umowy leasingowej przez 12 miesięcy w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej klienta. Ten innowacyjny produkt przewidziano dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy lub klientów prywatnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę również przez okres minimum 24 miesięcy. Jak działa? Bezkosztowe rozwiązanie umowy jest możliwe w przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej albo utraty co najmniej 50 proc. przychodów w stosunku do średnich miesięcznych przychodów z roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o klientów prywatnych, to mówimy o sytuacji utraty pracy lub ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Audi A3 Sportback Materiał promocyjny

Branża potrzebuje innowacyjnych rozwiązań

Rynek potrzebował w trudnych czasach zupełnie nowego podejścia do sprzedaży samochodów. Wirtualne salony to ważny krok, a bezpieczne produkty finansowe Audi to coś, czego klienci oczekiwali. Dzięki nim udaje się ograniczyć niepewność, a kierowca może bez obaw cieszyć się nowym samochodem. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać - pisze Audi na swojej stronie, przedstawiając innowacyjną ofertę. Klienci czekali na takie wsparcie.