Hybryda ładowana z gniazdka, czyli korzyści nie tylko w mieście

Hybryda plug-in, czyli co?

Hybryda plug-in, ładowana z gniazdka, PHEV – mówi się na nie różnie, ale w każdym przypadku chodzi o samochód, który napędza nowoczesny układ hybrydowy. Składa się na niego silnik spalinowy oraz motor lub motory elektryczne. W przeciwieństwie do klasycznych hybryd w pluginach e-silnik jest znacznie mocniejszy, a auto ma już całkiem spory akumulator. Możemy go naładować nie tylko podczas jazdy, ale także podpiąć do gniazdka (stąd nazwa), a samochód w trybie elektrycznym potrafi przejechać kilkadziesiąt kilometrów. Dlatego mówi się często, że hybrydy typu plug-in są pomostem między klasycznymi samochodami, a tymi elektrycznymi.

Łączą ich najważniejsze zalety:

Kilkadziesiąt kilometrów możemy pokonać w trybie EV, a więc nie zużywając paliwa ani nie emitując szkodliwych substancji. Coraz więcej europejskich miast zapowiada wprowadzenie stref czystego transportu, gdzie wpuszczane będą tylko samochody bezemisyjne. Kierowca korzystający w hybrydzie tylko z silnika elektrycznego może do nich wjechać. Jeżeli musimy pojechać w dłuższą trasę, to nie przejmujemy się zasięgiem, bo wtedy auto napędzane jest głównie przez silnik spalinowy.

Oszczędność na co dzień

Według statystyk Jato Dynamics najpopularniejszym SUV-em na świecie z takim napędem jest Mitsubishi Outlander PHEV. Najnowsze wydanie bestsellera potrafi na samym prądzie przejechać 45 km. Co ważne, zmierzono to zgodnie z rygorystyczną normą WLTP. Taki zasięg na pełnym akumulatorze oznacza, że większość będzie mogła użytkować SUV-a w ogóle bez włączania jednostki spalinowej. Ponad 40 km w zupełności wystarczy do codziennych dojazdów dom-praca-dom. Nawet, jeśli mieszkamy pod miastem.

Auto nie będzie miało też problemów na obwodnicy, bo w trybie elektrycznym rozpędzi się do 135 km/h. Co z ładowaniem? Jeśli podepniemy Outlandera do szybkiej ładowarki, uzupełnimy baterię do 80 proc. w 25 minut. Jednak użytkownicy pluginów ładują je najczęściej w domowym garażu. Wtedy prąd kosztuje znacznie mniej, a do naładowania wystarczy noc. Ze zwykłego gniazdka to 6-7 godzin.

Inżynierowie projektują układy hybrydowe tak, by auto jak najchętniej korzystało z silników elektrycznych w celu oszczędzania paliwa. Średnie zużycie paliwa w przywołanym Outlanderze PHEV to tylko 2,0 l/100 km. Emisja CO2? Zaledwie 46 g/km. Częsta jazda w trybie EV to także cisza i jeszcze wyższy komfort.

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Mitsubishi, materiał promocyjny

Zapomnij o kompromisach

Mitsubishi Outlander PHEV to przedstawiciel segmentu typowych SUV-ów. Zespół napędowy hybrydowego Outlandera generuje 224 KM, a bazą jest benzynowy silnik o pojemności 2,4 litra. Obie osie są jednak wspierane przez dwa motory elektryczne - przedni o mocy 82 KM i tylny generujący 95

KM. Warto podkreślić, że to pierwsza na świecie elektryczna hybryda z napędem 4x4. Napęd na cztery koła to coś, co kochają kierowcy w SUV-ach. Skąd bierze się ich popularność? Właśnie z uniwersalności. Nowoczesnym SUV-em można jeździć cały tydzień po mieście, a w sobotę wyskoczyć z rodziną (mamy tu pełnoprawny, duży bagażnik oraz przestronną, wygodną kanapę) i np. rowerami w trudniejszy teren. 4x4 daje pewność kierowcy, że będzie się czuł pewnie i bezpiecznie nie tylko na miejskich ulicach.

W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych hybryda typu plug-in eliminuje wspomniany problem zasięgu. Tak naprawdę jest on nieograniczony, bo, dokładnie tak jak w klasycznym aucie, kiedy zabraknie nam paliwa, to wystarczy zjechać na stację i zatankować. W mieście i na krótkich dystansach pierwsze skrzypce grają motory elektryczne, na dłuższych odcinkach – klasyczna jednostka spalinowa.

Bogate wyposażenie

Cechą wspólną większości hybryd plug-in jest bardzo bogate wyposażenie. Możecie się spodziewać choćby długiej listy pokładowych systemów bezpieczeństwa. Przykłady?

System ograniczający skutki kolizji czołowych.

Monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych.

Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.

Adaptacyjny tempomat.

Asystent ruszania.

Automatyczne światła drogowe.

System ostrzegający o niezamierzonej zmiennie pasa ruchu.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, ale nowoczesne SUV-y nie mogą zapominać o komforcie i wygodzie swoich pasażerów. Stąd wykończenie skórą, nagłośnienie z najwyższej półki ze wzmacniaczem, ogrzewane fotele, duży ekran systemu multimedialnego, bezkluczykowy dostęp, elektrycznie otwierana klapa bagażnika czy system kamer 360.

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Mitsubishi, materiał promocyjny

Popularność hybryd ładowanych z gniazdka nie może dziwić

W ostatnich latach popularność hybryd ładowanych z gniazdka rośnie wręcz lawinowo, ale to nie powinno nikogo dziwić. Łączą w sobie największe zalety samochodów elektrycznych i spalinowych, a przy tym nie idą na ograniczające kierowcę kompromisy. Są oszczędne, przyjazne środowisku oraz uniwersalne. Dlatego na drogach widzimy coraz więcej aut z dopiskiem „PHEV” lub „plug-in”.

Wybór hybrydy nie jest dla kierowcy żadnym ryzykiem. Nowoczesne układy są niezawodne, a producenci są bardzo pewni swoich konstrukcji. Mitsubishi na Outlandera PHEV daje pięć lat gwarancji z limitem 100 000 km. Z kolei cały elektryczny układ napędowy SUV-a podlega ośmioletniej gwarancji (z limitem aż 160 000 km).