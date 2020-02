Daleko jeszcze? Czyli bezpieczna podróż z dzieckiem

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się skąd bierze się popularność SUV-ów i crossoverów. Wymieniliśmy tam kilka najważniejszych punktów. Choćby wszechstronność, praktyczność, uniwersalność i styl. Jednak dla kierowców, wybierających SUV-y, równie ważne jest bezpieczeństwo. I wcale nie chodzi nam tylko o samo poczucie bezpieczeństwa, bo w aucie tego typu siedzi się wyżej, widzi się więcej, a kierowca ma poczucie, że jest lepiej izolowany od otoczenia.

REKLAMA

Samochody naszpikowane systemami bezpieczeństwa

SUV-y większość z nas traktuje jako idealne samochody rodzinne, a kiedy chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci i najbliższych, to nikt nie chce iść na kompromisy. Właśnie dlatego producenci na pokładzie najnowszych modeli instalują przeróżne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Przykłady?

Front Assist dzięki któremu auto automatycznie zahamuje, kiedy drogę przetnie nam pieszy lub rowerzysta. Wyhamuje także przed autem, które nagle się przed nami zatrzyma. Front Assist pozwala zapobiec większości wypadków, do jakich dochodzi w miastach. Z kolei asystenci jazdy w korku i utrzymania pasa ruchu określają odległość od innych samochodów w ruchu i dopasowują prędkość, nie opuszczając pasa. Przydatny jest także system monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu. Najnowsze SUV-y, np. te SEAT-a, wyposażone są także w asystentów, którzy wspierają kierowcę w bezpiecznej podróży na dłuższych dystansach. Aktywny tempomat ACC pozwala odprężyć się na dłuższych odcinkach - utrzymuje auto w pasie ruchu i podąża za samochodem z przodu, dostosowując prędkość do sytuacji na drodze.

A co jeśli dojdzie do wypadku? Wtedy o nasze bezpieczeństwo dbają systemy Pre-Crash & Rollover Assist, jakie znajdziemy w nowym SEAT-cie Tarraco. Pierwszy z nich zaciska pasy bezpieczeństwa i zamyka okna w przygotowaniu na nadchodzący wypadek. A w przypadku dachowania, Rollover Assist uruchamia odpowiednie funkcje, takie jak system eCall. Co to jest eCall? Kolejny sprytny system - automatycznie powiadamia odpowiednie służby, jeżeli dojdzie do wypadku.

"Możesz być spokojny" - mówią producenci, a nowe funkcje nowoczesnych samochodów mają zapewnić kierowcy i pasażerom komfortową podróż bez zmartwień.

Nowy SEAT Tarraco fot. SEAT

Systemy systemami, ale i tak pamiętaj o najważniejszych zasadach jazdy z dzieckiem

W nowoczesnych samochodach o nasze bezpieczeństwo dba cały zastęp aniołów stróżów, ale nigdy nie możemy w stu procentach polegać na elektronice. Jak podaje organizacja Child Seat Safety, aż 2/3 dzieci jest niepoprawnie przewożonych. To poważny problem nie tylko podczas roku szkolnego, kiedy rodzice wożą swoje pociechy do szkoły, ale też podczas rodzinnych wypadów na ferie zimowe czy wakacje.

Jak bezpiecznie przewozić dziecko w samochodzie? Oto dziesięć najważniejszych zasad:

Używaj certyfikowanego fotelika dziecięcego, dostosowanego do wzrostu i wagi dziecka;



Niezwykle ważne jest dokładne dostosowanie fotelika do wymiarów dziecka, ponieważ konstrukcje siedzisk są różne i spełniają odmienne wymagania w zakresie bezpieczeństwa - mówi Javier Luzón, odpowiedzialny za dział rozwoju bezpieczeństwa pojazdów w firmie SEAT. O ile to możliwe, usadź dziecko na tylnym siedzeniu - to zdecydowanie najbezpieczniejsze miejsce dla dziecka. Jeżeli musisz zamontować fotelik z przodu, to pamiętaj o wyłączeniu poduszki powietrznej. Prawidłowo zamontuj fotelik i zaciśnij szelki - ważne, aby dokładnie przeczytać instrukcję montażu fotelika dziecięcego i regularnie, przed każdą podróżą, sprawdzać jego stabilność. Najłatwiejszą i najwygodniejszą metodą jest ISOFIX, standard, który znajdziemy w większości nowych samochodów. Ustaw fotelik tyłem do kierunku jazdy - Dlaczego? Jeżeli dojdzie do zderzenia, to gdy dziecko jest usytuowane zgodnie z kierunkiem jazdy, jego szyja nie jest w stanie utrzymać ciężaru głowy. Nie rób wyjątków podczas krótkich podróży Pamiętaj o zdjęciu odzieży wierzchniej i plecaka - nawet podczas krótkich podróży nie można zapominać o bezpieczeństwie. Kurtki i plecaki utrudniają poprawne zapięcie pasów, a to znacznie pogarsza bezpieczeństwo. Umieść wszystkie rzeczy w bagażniku - w razie nawet delikatnej stłuczki leżące luzem przedmioty mogą zrobić krzywdę naszemu dziecku. Dawaj dobry przykład W razie wypadku - kiedy tylko jest to możliwe, dziecko należy wydostać z samochodu w foteliku. Nie należy wypinać go z siedziska, o ile nie wymaga ono resuscytacji oraz stan samochodu nie zagraża bezpieczeństwu przebywających w nim pasażerów. Umil podróż swojemu dziecku





Dobrym pomysłem może być zapytanie pociechy, co miałoby ochotę robić podczas podróży samochodem. Jedne z dzieci lubią czytanie, inne słuchanie muzyki lub bajek, jeszcze inne – gry. Atrakcyjne mogą być wspólne słowne zabawy czy śpiewanie piosenek. Warto także pamiętać, że według zaleceń WHO dzieciom do 2 roku życia nie zaleca się korzystania z urządzeń ekranowych, a te w wieku 3-6 lat mogą z nich korzystać jednorazowo przez 15-20 minut

– komentuje mówi Zuzanna Jankowska, psycholog i psychoterapeutka z Warszawskiej Poradni Psychologicznej TOP.

Daleko jeszcze? Czyli bezpieczna podróż z dzieckiem fot. SEAT