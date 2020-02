Co trzeci rejestrowany w Polsce nowy samochód jest SUV-em. W ubiegłym roku polskie firmy i klienci indywidualni kupili ich prawie 200 tys. Dwucyfrowe wzrosty popularności SUV-ów to tendencja utrzymująca się od lat. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. O ten trend szczególnie dbają firmy, które rejestrują około 70 proc. nowych aut. To głównie dzięki nim tak dynamicznie rośnie popularność SUV-ów.

Dlaczego firmy kupują SUV-y

Idealny samochód firmowy odznacza się kilkoma cechami. Jest:

Reprezentacyjny,

bezpieczny i komfortowy,

oszczędny,

wszechstronny,

dostępny w elastycznych formach finansowania.

SUV-y spełniają wszystkie wymienione warunki. Stąd ich ogromna popularność wśród firm. Ważne jest też to, by w ramach jednej marki dostępne były auta z różnych segmentów, tak by zarządca floty mógł uzupełniać park samochodów autami różnych klas, przeznaczonych dla pracowników różnego szczebla. SUV-y na tę potrzebę również odpowiadają. Dobrym przykładem jest tu SEAT.

Trzy SUV-y w trzech segmentach

W 2016 roku na rynku zadebiutował pierwszy przedstawiciel najnowszej generacji SUV-ów SEAT-a - model Ateca. Już rok później Hiszpanie zaprezentowali mniejszą Aronę. Trzeci SUV trafił do gamy w następnym roku - w 2018 zaprezentowano największe, opcjonalnie siedmioosobowe Tarraco. Imponujące tempo premier - od 2016 do 2018 roku do gamy SEAT-a dołączyły trzy zupełnie nowe, nowoczesne SUV-y, będące przedstawicielami trzech różnych segmentów, odpowiadające na wszystkie potrzeby firm.

Dla stawiających na nowoczesny wizerunek i personalizację

Nowy SEAT Arona Fot. SEAT

SEAT Arona to najmniejszy SUV hiszpańskiej marki, co wcale nie oznacza, że jest mały. W praktycznym wnętrzu wygospodarowano miejsce na 400-litrowy bagażnik, a dzięki wysoko poprowadzonej linii dachu pasażerowie siedzący z tyłu podróżują w wyjątkowo komfortowych warunkach.

Arona jest dostępna w siedmiu różnych poziomach wykończenia z szeroką gamą wyposażenia standardowego. Tu liczy się indywidualny styl. Miejski SUV SEAT-a jest jednocześnie pełny nowoczesnych rozwiązań technologicznych (indukcyjna ładowarka do telefonów, system Full Link, dostęp bezkluczykowy, Apple Car Play i Android Auto, asystent parkowania, kamera cofania czy czujniki deszczu i zmierzchu).

Dla tych, dla których liczy się uniwersalność

SEAT Ateca fot. SEAT

SEAT Ateca to SUV uniwersalny, o wymiarach doskonale sprawdzających się i w mieście, i na długich dystansach. To obecnie jeden z najpopularniejszych modeli w ofercie hiszpańskiej marki. Szeroka paleta silników, opcjonalny napęd na cztery koła 4Drive, bagażnik o pojemności 510 l i szeroki wybór wyposażenia opcjonalnego stawiają go na pierwszym miejscu pod względem wszechstronności.

Kiedy rozmiar i funkcja reprezentacyjna są najważniejsze

Nowy SEAT Tarraco fot. SEAT

Dla najbardziej wymagających firm powstał model Tarraco. To największy SUV w gamie SEAT-a. Opcjonalnie pomieści nawet siedem osób. Wyposażono go w najnowsze rozwiązania techniczne, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla samochodów klasy premium.

Standardem we wszystkich wersjach Tarraco jest pełne oświetlenie LED-owe (z zewnątrz i wewnątrz). W kabinie nie mogło zabraknąć wirtualnego kokpitu. To umieszczony za kierownicą ekran zastępujący tradycyjne zegary. Kierowca sam wybiera, co ma być na nim wyświetlane. Dzięki temu nie musi odrywać wzroku od drogi. Oprócz tego we wnętrzu znalazły się nagłośnienie sygnowane logo Beats i 8-calowy ekran nawigacji z technologią Full Link.

Wygląd, możliwości aranżacji przestronnego wnętrza, liczne systemy wsparcia, najnowocześniejsze multimedia – wszystko to podkreśla status Tarraco jako flagowego SUV-a SEAT-a.

Elastyczne formy finansowania

Szeroki wybór modeli spełniających najważniejsze wymagania stawiane przed samochodami firmowymi to jedno. Druga, równie ważna rzecz, to elastyczne formy finansowania i dodatkowe usługi, które otrzymuje się w pakiecie z samochodem. Zwykły leasing to za mało. O klientów firmowych producenci walczą również finansowaniem - jedni stawiają na brak wpłaty własnej, dla innych najważniejsza jest niska rata miesięczna.

W ofercie SEAT for Business znajdują się leasing Moc Niskich Kosztów (brak wpłaty początkowej, okres leasingu od 24 do 60 miesięcy, niska suma opłat), leasing Moc Niskich Rat (brak wpłaty początkowej, okres leasingu 3 lub 4 lata, dwie możliwości zakończenie umowy: zwrot lub wykup pojazdu). Jest też oferta dedykowana dla większych firm, których flota liczy od 15 samochodów. Mowa o Full Service Leasing ze standardową opcją wsparcia floty: serwisem, zarządzaniem szkodami, ubezpieczeniem z gwarancją stałej składki bez względu na wahania cen na rynku, zakupem, wymianą i magazynowaniem opon czy samochodami zastępczymi w razie potrzeby.

Pieniądze w firmie

Stałe raty i brak nieprzewidzianych kosztów docenia każdy zarządca floty i każdy właściciel firmy. Równie istotne są ceny samochodów - to od nich zależy choćby miesięczna rata. Koniec i początek roku to okres wyprzedaży rocznika, czyli najatrakcyjniejszych ofert. Wspomniane SUV-y SEAT-a są dobrym przykładem prezentującym, ile każda firma może zaoszczędzić na wyprzedaży. Arona dostępna jest z rabatem do 5 tys. zł. Ateca - do 8 tys. zł. A flagowe Tarraco? Aż do 12 tys. zł.