Kupujemy używane auto hybrydowe. Co oferuje rynek za 50 tysięcy zł?

Zdecydowana większość samochodów hybrydowych nie grzeszy emocjami. Wyjątkiem jest Infiniti M35H produkowane od 2010 do 2013 roku w japońskich zakładach marki. Niedoceniany konkurent BMW serii 5 i Mercedesa klasy E oferowany był wyłącznie jako klasyczny sedan. W przeciwieństwie do klasowych rywali, Infiniti opuszczało salon z kompletnym wyposażeniem. Klient nie miał zbyt wielkiego pola do personalizacji swojego egzemplarza. Auto skrywa przestronne wnętrze dla czterech osób. Mogą one korzystać z rozbudowanego nagłośnienia Bose, zaawansowanych multimediów, klimatyzacji, szyberdachu i wielu systemów bezpieczeństwa.

M35H dysponuje zespołem napędowym składającym się z wolnossącego silnika benzynowego 3.5 V6 o mocy 303 KM i elektrycznego generującego 59 KM. Łączna moc systemowa to imponujące 360 KM przekazywane na tylne koła za pośrednictwem klasycznego, siedmiobiegowego automatu. W ruchu miejskim M35H potrafi zmieścić się w 10, zaś w trasie w 8 litrach na 100 km.

