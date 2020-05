Dziewięć kompaktów za 5 tysięcy złotych.Trwałe i tanie w eksploatacji

Kolejnym budżetowym autem segmentu C jest Ford Focus pierwszej generacji. Popularny konkurent Golfa i Astry produkowany był od 1998 do 2004 roku. Klienci mieli do wyboru trzy i pięciodrzwiowego hatchbacka, sedana i kombi. Największą wadą modelu jest bardzo słabe zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia. Niezależnie od historii auta, rdza atakuje progi, drzwi i podłogę - regularna konserwacja tylko opóźnia agonię. Wnętrze wykonano z wytrzymałych materiałów i co bardzo istotne - bez trudu mieści cztery dorosłe osoby. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy egzemplarz wyposażony w elektrycznie sterowane szyby, fabryczne radio, szyberdach i klimatyzację.

Najmniej problemów sprawiają sprawdzone i dobrze znane mechanikom silniki benzynowe 1.6, 1.8 i 2.0 o mocy 98-100, 115 i 130 KM. Był też diesel o pojemności 1.8 litra. Z uwagi na wiek, przebieg i kłopotliwy osprzęt może stać się skarbonką bez dna.

