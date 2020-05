Co oznaczają logotypy znanych marek motoryzacyjnych? Mają więcej sensu, niż można by przypuszczać

Początkowo (do 1954 roku) japoński producent samochodów używał jako swojego logotypu po prostu napisu Mazda. W kolejnych dekadach logo zmieniano wielokrotnie, jednak wzór podobny do dzisiejszego pojawił się dopiero w 1997 roku. Był to błyszczący, srebrny owal z wpisanym wewnątrz znakiem przypominającym nieco literę V. Logo odświeżono jeszcze w 2015 roku (widoczne powyżej), jednak nie straciło na znaczeniu.

Jak tłumaczy sama Mazda, "symbol ten oznacza determinację firmy w dążeniu do ciągłych ulepszeń w celu napędzania silnego i ciągłego wzrostu". Logo tak naprawdę jest literą M wpisaną w owal. Środkowa część tej litery ma nawiązywać do skrzydeł, które symbolizują kreatywność, odwagę i determinację w dążeniu do wymarzonego celu.