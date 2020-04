Oto najpiękniejsze trasy świata. Idealne na samotną przejażdżkę z pięknym widokiem

Jeśli zamiast Karpat wolicie Alpy, w tym rankingu znalazło się coś dla was. Furkapass to znajdująca się na granicy szwajcarskich kantonów Valais i Uri przełęcz słynąca z fantastycznych widoków. Miejsce to znajduje się na wysokości 2436 metrów na poziomem morza, a dotrzeć do niego można własnym samochodem.

Najsłynniejszym elementem krajobrazu jest znajdujący się tuż obok drogi lodowiec Rodanu oraz położony kilkaset metrów dalej (zamknięty już) Hotel Belvedere. Na przełęczy Furka kręcono jedną ze scen filmu Goldfinger z 1964 roku, w której James Bond przemierza Furkapass Astonem Martinem DB5.