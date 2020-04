Oto pięć aplikacji, które pomogą oszczędzić czas (i nerwy) za kierownicą

Czasy, gdy po zaparkowaniu musieliśmy wysiąść z samochodu, udać się do parkometru, zapłacić i odebrać paragon, a następnie umieścić go za przednią szybą minęły bezpowrotnie. Dziś za parking możemy zapłacić telefonem. Jedną z aplikacji, która na to pozwala jest mobiParking.

Po zaparkowaniu wystarczy otworzyć apkę i kliknąć w "Rozpocznij parkowanie". Do wyboru mamy ustawienie określonego czasu postoju (lub bez limitu z koniecznością wyłączenia licznika po powrocie do auta) lub określonej kwoty za parkowanie. Opłata zostanie automatycznie ściągnięta z przedpłaconego konta w aplikacji. Co więcej, chcąc przedłużyć postój, można zrobić to zdalnie z poziomu aplikacji bez konieczności wracania do samochodu.

mobiParking na Androida

mobiParking na iOS