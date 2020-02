Kupujemy używane. Kompaktowe auto z oszczędnym dieslem. Na co warto postawić mając 20 tysięcy zł w kieszeni?

remo29 5 miesięcy temu Oceniono 9 razy 9

Bravo to jeden z najbardziej niedocenianych samochodów. Jeździłem nim 10 lat, jeśli ktoś ma dojście do pewnego egzemplarza, to brać i się nie zastanawiać. Jedynie dwie rzeczy mnie irytowały: przy tak niskim zawieszeniu trzeba bardzo uważać z krawężnikami, a druga rzecz to odprowadzenie wody z szyby przedniej - gdy użyjesz spryskiwaczy szyb, zamknij okno, bo cały płyn wleje ci się do środka (o jeździe z uchylonym oknem w czasie deszczu nawet nie wspominam).