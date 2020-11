Już w segmencie B możemy spotkać samochody z przyciemnionymi szybami. Fabryczny atest na dodatkową powłokę kosztuje 500-1000 zł i świetnie sprawdza się w ciepłym okresie.

Ogranicza przedostawanie się promieni słonecznych do wnętrza, co przekłada się na niższą temperaturę. Jeśli planujecie wybrać skórzaną tapicerkę, a producent oferuje wentylowane fotele, warto wybrać tę opcję. Gdy za oknem mamy powyżej 30 stopni, łatwo przykleić się do tapicerki. Polecamy też dopłacić 1000-2000 tysiące zł do automatycznej klimatyzacji. Cechuje się zdecydowanie wyższą skutecznością względem manualnie sterowanego schładzacza powietrza.