Lepszy pod każdym względem, czyli co nowego znajdziecie w Skodzie Kodiaq RS

W samochodach sportowych liczy się nie tylko moc, choć to ona najczęściej jest wyznacznikiem wyczynowego charakteru. Liczne modyfikacje SKODY KODIAQ RS sprawiają, że samochód ten jest lepszy pod każdym względem.

Nowy silnik benzynowy 2.0 TSI jest o aż 60 kilogramów lżejszy od swojego poprzednika. Warto dodać, że w poprzedniej wersji KODIAQ RS był napędzany motorem wysokoprężnym, a nowa odmiana ma pod maską doładowaną jednostkę benzynową o mocy 245 KM i maksymalnym momencie obrotowym 370 Nm, który jest dostępny w bardzo wczesnym zakresie obrotów - od 1600 do 3400 obr./min. Efektem zmiany źródła napędu jest przede wszystkim jeszcze większa dynamika i lepsze osiągi. Sportowy SUV SKODY przyspiesza od zera do 100 km/h w 6,5 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 234 km/h.