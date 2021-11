Klasyczna prezentacja modelu, czyli co nowego w SKODZIE KODIAQ?

SKODA KODIAQ to auto w zasadzie dla każdego i nie ma w tym krzty przesady. Jeśli na co dzień nie opuszczamy miejskich terenów, doskonale sprawdzi się jako ekonomiczny i szalenie praktyczny samochód na dojazdy do pracy, zakupy (nawet te ekstremalnie duże), czy wożenie dzieci do szkoły. Mocniejsze jednostki wyposażone w napęd na cztery koła pozwolą zapuścić się w nieznane, dlatego często takie wersje wybierają fani aktywnego trybu życia. KODIAQ-iem można zabrać ze sobą rowery, kajaki, a nawet pociągnąć przyczepę z łódką, motocyklem czy skuterem. Luksusowo wyposażony wariant Laurin&Klement ucieszy fanów ekskluzywnego wykończenia i pozwoli poczuć się w SUV-ie jak w limuzynie. Z kolei sportowy wariant RS to gratka dla kierowców z bardziej dynamicznym usposobieniem. Patrząc na ofertę tego modelu można bez przesady stwierdzić, że to samochód-kameleon, który na etapie konfigurowania można zaprojektować na setki innych sposobów, które wpasują się nawet w najbardziej wymagające gusta.