SUV, crossover, elektryk czy hatchback - jaki samochód wybrać do miasta?

Gdy myślimy o samochodzie miejskim, pierwsze co przychodzi do głowy to hatchback segmentu B. Takie auta od lat cieszą się popularnością, a jednym z bestsellerów jest Nissan Micra. Auto ma niecałe 4 metry długości, a mimo to oferuje zaskakująco dużo przestrzeni w kabinie. Bagażnik pomieści 300 litrów, a miejsca we wnętrzu nie zabraknie nawet wysokim pasażerom. Typowo miejskie są także silniki. Pod maskę trafiły elastyczne trzycylidrowe silniki o pojemności 1,0 litra. Moc w zależności od wariantu wynosi 100 lub 117 KM, co w zupełności wystarcza w miejskiej eksploatacji, a jednocześnie zapewnia niskie zużycie paliwa na poziomie 5-6 litrów na 100 kilometrów.