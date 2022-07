1 / 12 Zaczynamy od Volkswagena Golfa piątej generacji. To wciąż lubiany klasyk segmentu C. Ile trzeba zapłacić za zadbany egzemplarz z 2005 roku?

2 / 12 Audi A4 to najczęściej ściągany do Polski używany samochód. Często mówi się o A4, że to król polskiego rynku wtórnego. Zgadniesz, ile kosztuje generacja B6 z 2003 r.?