Volvo skończyło poprzedni rok z rekordem sprzedaży. Teraz Szwedzi celują w symboliczną barierę

Osiemset tysięcy samochodów rocznie. Jeszcze do niedawna był to tylko odlegly cel. Cel, do którego Szwedzi dążyli. I cel, który w tym roku prawdopodobnie osiągną. Wiele z tych aut będzie zelektryfikowane.

fot. Filip Trusz

