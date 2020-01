Będzie więcej rond i bezpiecznych przejść dla pieszych. Powstaje program Bezpieczna Infrastruktura

siwywaldi 8 godzin temu Oceniono 7 razy 3

Pomysł dobry, tylko z logiką naszych drogowców już dużo gorzej.

Np. na międzynarodowej "dwójce" na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, w 2008-2010 roku, dokonano przebudowy połączonej z remontem i "spowolnieniem". Nie było by w tym nic złego, gdyby TA SAMA Generalna dyrekcja DKiA, wykonała odcinek A-2 od Warszawy do węzła Choszczówka, w planowanym terminie, czyli w... 2011 roku. Inwestycja się "omskła", więc przez 10 lat na odcinku od Miłosnej do Mińska mamy mega-kocioł, dzięki czemu na pokonanie tego liczącego ok. 30 km odcinka, w godzinach szczytu, potrzeba PONAD godzinę....