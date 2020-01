Pierwszeństwo pieszych przed przejściem. Rząd chce przyjąć zmiany do końca marca

Rozpoczęły się oficjalne prace nad zmianami, które mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Chodzi o trzy najważniejsze zapisy:

Pierwszeństwo pieszych przed przejściem.

Ujednolicenie limitu prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h bez względu na porę dnia.

Utrata prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym.

"To co zrobił ten kierowca mogło mnie zabić. Ja zrobiłam wszystko, żeby żyć"

Pierwszeństwo pieszych przed przejściem. Rząd przyjmie zmiany do końca marca

Jak informuje portal brd24, projekt Ministerstwa Infrastruktury został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów z założeniem, że rząd przyjmie go w pierwszym kwartale tego roku. Potem proponowane zapisy najpewniej trafią do konsultacji publicznych, choć w polskie prawo przewiduje ominięcie tej procedury. Czy to oznacza, że już od końca marca pieszy będzie miał pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście? Absolutnie nie. Jak informowaliśmy wcześniej, rząd przewiduje 9-miesięczny okres vacatio legis, co oznacza, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 2021 roku.

Pierwszeństwo pieszych w Polsce. Jak mają wyglądać nowe przepisy

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądać nowe przepisy - rząd nie zdradza żadnych szczegółowych zapisów, które znajdą się w nowym prawie. Jednak w ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas sejmowego przemówienia zasugerował, co może znaleźć się w znowelizowanej ustawie.

Pieszy będzie miał pierwszeństwo w fazie wkraczania na przejście i podczas zbliżania się do przejścia.

By nabyć pierwszeństwo, pieszy będzie musiał wyrazić zamiar wejścia na pasy lub znajdować się w strefie przejścia dla pieszych.

Pieszy wciąż będzie musiał zachować szczególną ostrożność, czyli upewnić się, czy wejście na przejście dla pieszych mu nie zagrozi.

W tym momencie nie wiadomo, co dokładnie oznaczają zamiar wejścia na pasy i strefa przejścia dla pieszych i czy nowe prawo te kwestie ureguluje. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się tylko, że:

Zmiana brzmienia przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, redukcję liczby wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz zapewnienie przejrzystości przepisów w zakresie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych.

W rozmowie z Moto.pl były kierowca GROM Tomasz Kulik w ostrych słowach wypowiedział się na temat proponowanych zmian.