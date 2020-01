Będzie akcja serwisowa Xiaomi w Polsce. Firma bezpłatnie naprawi niebezpieczne hulajnogi

Posiadaczom hulajnogi M365 od Xiaomi ten problem prawdopodobnie nie jest obcy. Pojazd jest bowiem niezwykle popularny w Polsce (i nie tylko), a kłopot z zaczepem dotyczył sporej części egzemplarzy. Zresztą wystarczy spojrzeć na dowolne forum zrzeszające fanów elektrycznych pojazdów od Xiaomi - opinii na temat niedbalstwa Xiaomi w tej kwestii jest pełno.

Problemem nietrwały zaczep kierownicy

Powodem całego zamieszania jest mało solidny hak (widoczny na zdjęciu poniżej, który pozwala rozłożyć i zablokować w takiej pozycji kierownicę. Problem szczególnie mocno doskwierał posiadaczom pierwszej hulajnogi Xiaomi (producent wypuścił już następcę tego modelu, który podobnej przypadłości nie ma), bo bezpośrednio wpływał na ich bezpieczeństwo.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi MiJia Electric Scooter fot. Bartłomiej Pawlak

Xiaomi początkowo wykonywało go (podobnie jak pozostałe elementy) ze stopu aluminium. Zaczep jest jednak poddawany ogromnym przeciążeniom, przez co po pewnym czasie luzował się, a w skrajnych przypadkach mógł pęknąć przyczyniając się do upadki użytkownika hulajnogi. Nieco później zdecydowało się już na wykonanie solidniejszej wersji haka, tym razem ze stali nierdzewnej. Ten tendencji do "wyrabiania się" i pękania już nie miał.

Xiaomi za darmo naprawi wadliwe hulajnogi

Xiaomi już jakiś czas temu wystartowało z akcją serwisową w Chinach. Teraz producent zdecydował się przeprowadzić na całym świecie, również w Polsce.

Otrzymaliśmy ograniczoną liczbę zgłoszeń dotyczących potencjalnych problemów z bezpieczeństwem użytkowania hulajnogi elektrycznej Mi M365. Po zbadaniu problemu okazało się, że w przypadku postępowania niezgodnego z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika lub w przypadku użycia siły niektóre partie produktu wyposażone w mechanizm składający z hakami wykonanymi ze stopu aluminium są narażone na awarię i w efekcie – jeśli nie zostaną przeprowadzone odpowiednie czynności konserwacyjne – mogą powodować ryzyko upadku użytkownika podczas jazdy

- czytamy w komunikacie Xiaomi.

Jak informuje producent problem dotyka hulajnóg M365 pierwszej generacji (czyli bez dopisku "Pro") wyprodukowanych między sierpniem 2017 r. a październikiem 2018 r. To właśnie w tym okresie Xiaomi stosowało łatwo psujące się aluminiowe zaczepy zamiast stalowych. Firma podaje, że haki były odlewane ze "stopu aluminium 6061-T6 używanego w lotnictwie oraz do produkcji ram i innych elementów rowerów". Okazały się jednak zbyt słabe, aby sprostać zadaniu.

Jak sprawdzić, jaki hak jest w hulajnodze?

Xiaomi opublikowało rysunek pokazujący różnice w oby wersjach haka. Producent tłumaczy też, że zaczepy wykonane z aluminium mają po obu stronach mechanizmu śruby imbusowe. W przypadku haka ze stali po jednej stronie mechanizmu jest śruba imbusowa, a po drugiej zaokrąglona.

Xiaomi M365 - hak aluminiowy vs. stalowy fot. Xiaomi

Xiaomi zachęca, aby odwiedzić jedno z naszych centrów serwisowych w celu przeprowadzenia naprawy. W ramach akcji serwisowej, specjaliści firmy mają wykonywać również testy bezpieczeństwa obejmujące podstawowe elementy urządzenia, takie jak światła, przepustnica, przyciski, hamulce, deska rozdzielcza, port ładowania, ciśnienie w oponach i łączność Bluetooth.

Rodzaj haka w hulajnodze może również sprawdzić wpisując numer seryjny urządzenia na specjalnie przygotowanej przez Xiaomi stronie. Producent radzi też tam, jak dbać o swoją hulajnogę.