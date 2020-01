"Wymienimy całą gamę modelową w Polsce" - mówi Hyundai i zapowiada elektryzujący rok 2020

Byliśmy wczoraj na prezentacji Hyundaia, podczas której marka podsumowała zeszły rok i zapowiedziała swoje plany na 2020. Te robią wrażenie, bo Hyundai wcale nie zamierza wyhamować. Wręcz przeciwnie. 2019 r. marka zakończyła w Polsce z wynikiem 24 543 sprzedanych samochodów, co oznacza poprawę o 4,1 proc. rok do roku. Dało to Hyundaiowi miejsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych producentów nad Wisłą (9.) i udział w rynku na poziomie 4,4 proc.

W 2020 r. mamy być świadkami jeszcze szerzej zakrojonej ofensywy modelowej, bo Hyundai planuje wprowadzić zupełnie nowe generacje lub odświeżyć praktycznie wszystkie swoje modele. To najważniejsze nadchodzące premiery:

W Polsce już rozpoczęto sprzedaż nowego Hyundaia i10,

niedługo zostanie zaprezentowana kolejna generacja większego o rozmiar i20,

z kolei dla i30 szykowany jest lifting,

zaprezentowane ma być podniesione kompaktowe kombi, które może dołączyć do rodziny i30, choć tego jeszcze nie potwierdzono,

zupełnie nowej generacji doczeka się także Hyundai Tucson, który jest zdecydowanie najważniejszym modelem producenta nad Wisłą. W zeszłym roku sprzedano w Polsce prawie 8000 Tucsonów,

przewidziano także lifting dla Kony oraz Santa Fe.

Hyundai VisionT fot. Hyundai

Czas na elektryfikację gamy. Ale nie tylko

Imponuje rozmach, z jakim Koreańczycy prowadzą swoja ofensywę. Bo choć zapowiadają, że chcą być wiodącym producentem samochodów elektrycznych na świecie (na prezentacji była mowa o pierwszej trójce), to przy okazji nie zapomina także o innych samochodach. Do sprzedaży wprowadzony został przecież model i10 - w czasach, kiedy większość producentów wycofuje się z segmentu A. Co więcej, ma pod maską wolnossące silniki benzynowe. Rozbudowywana będzie także gama aut z literą N, a więc stricte sportowych i usportowionych samochodów. W dobie elektromobilności Hyundai stawia także na motorsport. Klasyczny motorsport z silnikami spalinowymi, bo marka zakończyła zeszły sezon WRC na pierwszym miejscu.

Ale wróćmy do silników elektrycznych. Do 2025 roku Hyundai Motor Group zamierza posiadać w swoim portfolio 44 zelektryfikowane modele, w tym 11 modeli o napędzie czysto elektrycznym. Do Polski przyjadą kolejne samochody z e-motorami: m.in. miękkie hybrydy, klasyczne, te ładowane z gniazdka oraz czyste elektryki.

Hyundai Ioniq fot. Hyundai

Do 2023 roku firma planuje komercjalizację technologii autonomicznej jazdy. W ciągu najbliższych pięciu lat wartość inwestycji Hyundai Motor Group w nowe pomysły i technologie wyniesie około 87 miliardów dolarów.

Warto też pamiętać, że Hyundai jest jednym z liderów rynku samochodów "wodorowych", a także angażuje się w inne ciekawe projekty. Np. tworzenie latających taksówek razem z Uberem...

Hyundai Nexo fot. Filip Trusz

Latająca taksówka Uber Hyundai fot. Hyundai

"Koreańczycy już tacy są - kiedy się za coś wezmą, to chcą robić to najlepiej, jak się tylko da"

- powiedziano na prezentacji. Odważne słowa i jesteśmy bardzo ciekawi, co z nich wyniknie. Jedno jest pewne - koreańską markę czeka naprawdę intensywny rok na europejskim rynku. Dawno żaden producent tak intensywnie nie odświeżał swojej gamy modelowej. Z naszego punktu widzenia najważniejszą premierą jest oczywiście zupełnie nowy Tucson.