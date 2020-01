Audi wprowadza usługę Audi Traffic Light Information, dzięki której kierowcy w mieście będą mogli szybciej dotrzeć do celu, oszczędzając przy tym paliwo. Wszystko dlatego, że system Audi pomoże "wcelować" w zielone światło na setkach skrzyżowań w całym mieście. Po raz pierwszy funkcja pojawiła się w Europie w Ingolstadt w południowych Niemczech. Teraz trafia również do Düsseldorfu.

Jak to działa?

Dzianie systemu Audi Traffic Light Information opiera się na dwóch funkcjach: optymalizującej prędkość Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA) oraz Time-to-Green ("czas do zielonego"). Samochody marki w czasie rzeczywistym odbierają informacje z pobliskich skrzyżowań o aktualnie świecącym się świetle i czasie pozostałym do zmiany z zielonego na czerwone i odwrotnie.

Mając takie dane algorytm GLOSA wylicza prędkość, przy której dojeżdżając do następnego skrzyżowania, trafimy na zielone. Informacja o tym zostaje następnie podana przez komputer pokładowy na ekranie.

Samochody Audi pomogą przejechać na 'zielonej fali'. Będą komunikować się z sygnalizacją świetlną w Düsseldorfie for. materiały prasowe AUDI AG

System może zatem zasugerować przyspieszenie, biorąc pod uwagę obowiązujące ograniczenia prędkości. GLOSA może również zasugerować stopniowe zmniejszanie prędkości na około 250 metrów przed sygnalizacją świetlną, tak aby kierujący dotarł do sygnalizacji, gdy światło zmieni się na zielone. W przypadku, jeśli konieczne będzie zatrzymanie się na czerwonym świetle, system Time-to-Green pokaże kierowcy czas pozostały do zmiany sygnalizacji.

Większe bezpieczeństwo i mniejsze zużycie paliwa

Zdaniem Audi, takie działania odstresowują kierowców i sprawiają, że jeżdżą oni bezpieczniej. Co więcej, pozwalają również na zdecydowanie bardziej ekonomiczną jazdę, bo kierowca nie musi stale zatrzymywać samochodu i po chwili ruszać ze świateł. Podczas programu pilotażowego, system pozwolił na zmniejszenie zużycia paliwa podczas jazdy po mieście o 15 proc.

Uruchamiając usługę Audi Ampelinformation chcemy poprawić wygodę kierowców, zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i zachęcić do oszczędnego stylu jazdy – wszystko z myślą o przyszłości. By to zrobić, musimy dokładnie przewidzieć, jak będą zachowywały się światła w ciągu najbliższych dwóch minut. Dokładne prognozy są tu jednak największym wyzwaniem. Większość sygnalizatorów reaguje zmiennie na natężenie ruchu i stale dostosowuje odstępy czasu, w jakich przełączają się między czerwonym a zielonym

- mówi Andre Hainzlmaier, szef działu rozwoju aplikacji, usług połączonych i Smart City w Audi.

Nowe technologie w służbie motoryzacji

Algorytm analityczny, który Audi opracowało wraz z firmą Traffic Technology Services (TTS) pobiera potrzebne dane z trzech źródeł: z programu sterującego sygnalizacją świetlną, z danych komputera rejestrującego ruch drogowy w czasie rzeczywistym (na podstawie obrazów z kamer ulicznych, detektorów w nawierzchni drogi, danych o autobusach i tramwajach oraz z przycisków, które naciskają piesi) oraz z danych historycznych. Dzięki bardzo dokładnym informacjom algorytm jest w stanie wyliczyć precyzyjne prognozy.

Co więcej, algorytm jest oparty na sztucznej inteligencji i korzysta z uczenia maszynowego, aby dostosowywać swoje wyniki m.in. do pory dnia. Co więcej, korzysta również z anonimowych danych otrzymywanych od innych samochodów marki Audi.

Samochody przy przekraczaniu sygnalizacji świetlnej wysyłają anonimowe dane na serwer Audi, który sprawdza, czy rzeczywiste wskazania odpowiadają prognozowanym danym. Dopiero potem informacja o światłach jest usuwana z wyświetlacza w samochodzie

- wyjaśnia Hainzlmaier.

Usługa będzie dostępna w Düsseldorfie od początku lutego. Na razie kierowcy zobaczą informacje z ok. 150 sygnalizatorów w mieście. Docelowo, wczesnym latem tego roku ma działać na większości (ok. 450 z 600) skrzyżowań w mieście.

System Audi Ampelinformation dostępny jest w modelach Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 i Q8 wyprodukowanych od połowy lipca 2019 (rok modelowy 2020) i korzystających z pakietu Audi connect Navigation & Infotainment oraz funkcji rozpoznawania znaków drogowych na podstawie obrazów pozyskiwanych z kamery.