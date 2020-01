Żuraw miał ważyć 32 tony, a na wadze wyszło... 79 ton. To tylko początek listy przewinień

Żuraw zatrzymany do kontroli w Piotrkowie Trybunalskim

O ponad 6 metrów za długi, o blisko pół metra za szeroki, a przede wszystkim zdecydowanie za ciężki był żuraw zatrzymany do kontroli 27 stycznia (poniedziałek) przez patrol inspektorów z łódzkiego WITD na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Inspektorzy odnotowali rażące przekroczenie norm

- czytamy w oficjalnym komunikacie GITD. Żuraw mógł ważyć maksymalnie 32 tony. Co wyszło na wadze? Ponad 79 ton, prawie o 150 proc. za dużo. Co więcej, kierowca nie posiadał uprawnień do jazdy takim pojazdem po publicznych drogach. Inspektorzy musieli zakazać mu dalszej jazdy, a żuraw trafił na parking strzeżony.

W ogóle poniedziałek okazał się bardzo pracowity dla łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Tego dnia zatrzymano jeszcze za ciężki o trzy tony pojazd, którym transportowano zbiorniki betonowe. Później zatrzymano jeszcze jedną ciężarówkę, której kierowca nie posiadał odpowiednich zezwoleń. W obydwu przypadkach kontrole zakończyły się zakazem dalszej jazdy.

Przedsiębiorcom grożą teraz kary finansowe. Jak wysokie? Tego dopiero się dowiemy - ITD wszczęło wobec przewoźników postępowania administracyjne.

