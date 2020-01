Kolejna ważna obwodnica coraz bliżej. Kierowcy ominą Kędzierzyn-Koźle

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4

- informuje GDDKiA w oficjalnym komunikacie. Zwraca też uwagę na fakt, że obwodnica pozwoli przenieść transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego z ulic miasta.

Kiedy obwodnica Kędzierzyna-Koźle ma być gotowa?

Właśnie złożono niosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości ok. 14,6 km. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Obwodnica Kędzierzyna-Koźle fot. GDDKiA

Co zostanie zrobione?

Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Początkowo będzie to droga jednojezdniowa, z dodatkowym pasem do wyprzedzania, a od niemal połowy odcinka w tradycyjnym układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.

W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

