Za nowe samochody płacimy coraz więcej. W zeszłym roku średnia cena przekroczyła 111 tysięcy złotych

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w zeszłym roku średnia cena sprzedanego w Polsce nowego samochodu wynosiła 111 684 zł. To oznacza, że płaciliśmy więcej niż w 2018 r. - dokładnie o 3,03 proc. Kiedy średnia cena dla całego rynku podskoczyła, to segment marek popularnych odnotował spadek. Za tzw. marki premium płaciliśmy średnio 223 116 zł, czyli o 3,88 proc. mniej niż w 2018 r.

Jak bardzo drożeją samochody w Polsce?

Dane z ostatnich 20 lat pokazują, że średnie ceny sprzedaży rosły w tym samym tempie, co przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

- czytamy w raporcie Samaru, w którym to stwierdzenie poparto konkretnymi liczbami. W 1999 r. nowy samochód średnio kosztował 35 957 zł, co wynosiło lekko ponad 21 średnich miesięcznych pensji. Na nowy samochód w 2019 r. trzeba wydać 22,5 średniego wynagrodzenia. Realna podwyżka cen nie jest więc tak duża, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

Średnia cena nowego samochodu w Polsce na infografice:

Największe zmiany średniej ceny sprzedaży w poszczególnych to przede wszystkim zasługa SUV-ów. Citroena kojarzyliśmy dotąd raczej z niedrogimi samochodami, ale do sprzedaży niedawno wszedł bardzo ciepło przyjęty przez rynek model C5 Aircross, którego średnia cena w Polsce przekracza 125 tysięcy zł. Podobnie jest w przypadku Seata - u Hiszpanów średnią podbija Tarraco (158 tysięcy zł). SUV namieszał także w Lamborghini, bo do sprzedaży wszedł Urus, którego średnia cena jest niższa od klasycznych supersamochodów.

