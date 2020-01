Znaki drogowe z parami homoseksualnymi i kobietami w Genewie. "Koniec z dyskryminacją"

250, czyli połowa znaków informujących o przejściach dla pieszych, na których widnieje sylwetka mężczyzny, zostanie wymieniona na znaki z sylwetkami: kobiet, par homoseksualnych, kobiet w ciąży, z fryzurami afro oraz seniorów. Tak zadecydowały władze Genewy.

REKLAMA

Nowe znaki w Genewie. Przedstawiają kobiety i pary homoseksualne

Radni Genewy argumentują, że chodzi o walkę z dyskryminacją i promowanie różnorodności.

Nie chodzi tu o gadżet, ale sposób na pokazanie ewolucji społeczeństwa i wywołanie refleksji nad miejscem kobiet w przestrzeni publicznej

- mówi radna Sandrine Salerno.

Zmiana piktogramów na znakach informujących o przejściach dla pieszych nie jest - póki co - ostatnim słowem władz miejskich. Radni chcą, by również sygnalizacja świetlna uwzględniała sylwetki kobiet czy par homoseksualnych. Na przeszkodzie stoi jednak szwajcarskie prawo. Zezwala ono na niewielkie modyfikacje oznakowań informacyjnych, do których zaliczają się tablice informujące o przejściu dla pieszych. Inaczej jest ze znakami organizującymi ruch drogowy - te mają bardzo szczegółowe wzory, których nie można modyfikować.