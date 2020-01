E-kontrola opłat parkingowych w Warszawie. Mamy statystyki - kierowcy częściej płacą

cary.hiroyuki.tagawa 7 godzin temu 0

"Teraz pora na zabawę liczbami. 59 456 podwójnych "zmatchowanych" przejazdów mnożymy razy dwa. Daje nam to 118 912 przejazdów pojazdu ZDM. Zatem, jeśli od łącznej liczby zeskanowanych tablic rejestracyjnych (159 797) odejmiemy te "zmatchowane" (118 912), zostanie nam 40 885 tablic rejestracyjnych widzianych przez system tylko raz, ponieważ kierowca danego auta mógł w tym czasie odjechać. W takim przypadku, nawet jeśli kierowca nie opłacił postoju, nie zostanie obciążony opłatą dodatkową. Przypominamy, że w stolicy wynosi ona 50 zł."



Skoro pojazd musi być zeskanowany min. dwa razy, odpada tłumaczenie, że "ja to do parkomatu szedłem po bilet" albo "nie zdążyłem uruchomić w aplikacji".