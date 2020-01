Citroen C5 Aircross PHEV wjeżdża do polskich salonów. Francuska hybryda kosztuje ponad 145 tys. zł

Hybryda typu plug-in to jedno z bardziej praktycznych rozwiązań. W mieście, podczas codziennych dojazdów do pracy, możemy się nią poruszać jak autem elektrycznym. Wystarczy codziennie podpiąć się do ładowarki, żeby zapomnieć czym jest stacja benzynowa. Jednak w przypadku planów wyjazdowych nie musimy szczegółowo opracowywać trasy uwzględniając położenie ładowarek, jak to ma miejsce w przypadku samochodów jedynie na prąd.

Hybryda z Francji

Citroen C5 Aircross PHEV jest napędzany jest silnikiem benzynowym 1.6 PureTech o mocy 180 KM oraz motorem elektrycznym oferującym 109 KM. Ich łączna moc wynosi 225 KM mocy, a układ generuje 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Taki sam zestaw napędowy pojawił się w hybrydowej odmianie Peugeota 3008. Napęd trafia na przednie koła, a skrzynia biegów to ośmiostopniowy automat.

Częścią układu hybrydowego jest także bateria o pojemności 13,2 kWh. Na jej pełnym naładowaniu rodzinny Citroen będzie mógł przejechać około 50 kilometrów. To dystans, który większości z nas spokojny wystarcza do codziennego przemieszczania się.

Citroen C5 Aircross PHEV w bazowej wersji wyposażenia Feel kosztuje 145 200 zł. W standardzie znajdziemy takie opcje jak tylne czujniki parkowania, automatyczną dwustrefową klimatyzację, cyfrowe zegary, system multimedialny Citroen Connect Navi oraz układ rozpoznający znaki drogowe. Bogatsza wersja Shine kosztuje 156 500 zł, a dodatkowo otrzymujemy m.in. LED-owe oświetlenie i więcej systemów bezpieczeństwa.

