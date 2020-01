Pierwszeństwo pieszych. Nowe przepisy o pieszych są niepotrzebne. Wystarczy, że kierowcy i piesi poznają te obowiązujące

Gość: Aspa 2 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Nie jestem byłym kierowcą GROMu, tylko takim zwyczajnym, z uprawnieniami B i C plus ponad 30 lat za kółkiem... Pozwolę sobie jednak panu komandosowi wytknąć kilka - mówiąc delikatnie - nieścisłości w jego rozumowaniu:

1. Może i doradcy są źli, ale złośliwość losu sprawia, że proponowane i dyskutowane w Polsce rozwiązania OBOWIĄZUJĄ od dawna (od zawsze?) w większości cywilizowanych krajów Europy (pewnie też tam mieli głupich doradców...), i wszystkie te kraje mają znacznie lepiej wyglądające statystyki jeśli idzie o śmierć pieszych na drogach. To jest sprawdzalny i niepodważalny fakt, z którym nawet GROM chyba by nie dyskutował.

2. W niektórych mniej cywilizowanych krajach Europy obowiązywały zasady takie, jak obecnie w Polsce, ale je zmieniono na takie, jakie obowiązują w krajach cywilizowanych. Zmiana OD RAZU znalazła odzwierciedlenie w statystykach - liczba zabitych pieszych znacząco w tych krajach spadła... To też fakt, łatwy do weryfikacji, zwłaszcza jeśli ktoś ma doświadczenie w komandosach...

3. Argument, że mamy dobre przepisy, które wystarczy stosować jest o tyle głupi (z całym szacunkiem dla pana GROMowca), że skoro przepis są powszechnie ignorowane, to są to ZŁE przepisy...

4. Istota wadliwości istniejacych przepisów sprowadza się do tego, że obie strony - pieszy i kierowca - mają zachować 'szczególną ostrożność, która z natury rzeczy nie jest precyzyjnie zdefiniowana', ale pieszy ma pierwszeństwo DOPIERO, gdy jest na przejściu. Daje to kierowcy możliwość takiego prowadzenia auta (ze szczególną ostrożnością, ma się rozumieć...), żeby pieszy nie miał możliwości znalezienia się w sytuacji, gdy zyskuje pierwszeństwo BEZ WYMUSZENIA tego pierwszeństwa, a taka sytuacja już jest w przepisach jasno sprecyzowana, jako 'zmuszenie innego uczestnika ruchu do hamowania badż zmiany... etc'. A gdy zdesperowany pieszy zdecyduje się jednak na pasy wejść prosto w sznur jadących aut - to z przepisu o pierwszeństwie samochodu ZANIM pieszy znajdzie się fizycznie na przejściu wynika idiotyczna interpretacja o 'wtargnięciu, pieszego pod nadjeżdżający samochód', która jest powszechnie stosowaną, i niestety często skuteczną linią obrony kierowców, sprawców wypadków z udziałem pieszych. Bo przecież 'oni zachowali (niesprecyzowaną) szczególną ostrożność', zaś pieszy 'wtargnął', bo wszak nie miał pierwszeństwa...

Realia życia na planecie Ziemia są takie, panie GROMowcu, że w zderzeniu z autem to pieszy odnosi dużo większe obrażenia, zaś istniejące przepisy dają kierującym samochodami możliwość skutecznego utrudniania pieszym prawa do przekroczenia jezdni. Zmiana przepisu na taki, że pieszy stojący na krawędzi przejścia (ale nie na nim) i oczywiście sygnalizujący (postawą, zachowaniem, gestem) chęć przejścia - nabywa pierwszeństwo, którego kierujący bezwzględnie muszą mu ustąpić, jest JEDYNYM sposobem na ukrócenie chamstwa kierowców, bo nie będzie tłumaczenia, że winny jest pieszy. Widzisz pan - ja mieszkam w kraju, gdzie takie przepisy obowiązują i będąc zarówno pieszym, jak i kierowcą zapewniam pana, ze ogarnięcie tematu nie przekracza możliwości byłych kierowców GROMu, zaś na pewno, zwyczajnie - poprawia bezpieczeństwo i ratuje życie.

PS. Przeczytałem ten tekst dzisiaj tuż przed liczącą nieco ponad 270 km podróżą służbowa i postanowiłem policzyć: na pokonanym dystansie dziś zatrzymałem się by przepuścić pieszych 7 razy, czterokrotnie w tym celu zatrzymało się auto przede mną, zmuszając także mnie do tego samego. Licząc 'na oko' dotarłem do celu może dwie minuty później, niż gdybym jechał 'po polsku' (co jest tu nielegalne), ale w zamian miałem okazje się kilkukrotnie uśmiechnąć w odpowiedzi na uśmiech pieszego. Warto, zapewniam.