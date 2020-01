Nieoficjalnie: Suzuki Jimny pożegna się z Europą z powodu emisji CO2. Wróci jako auto użytkowe

O zniknięciu z europejskiej oferty Suzuki Jimny piszą największe motoryzacyjne portale z Autocar (to chyba właśnie na Autocar India pojawiła się ta informacja jako pierwsza) i Motor1.com na czele. O sprawie piszą też nasi koledzy z polskich redakcji, np. AutoCentrum i Autokult.pl. Suzuki nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska. Stawiamy więc w tym miejscu jeszcze znak zapytania.

Dlaczego Suzuki Jimny miałoby zostać wycofane z Europy? Oczywiście winna jest nadmierna emisja CO2. Ta w małej terenówce waha się od 178-181 g (ręczna skrzynia) do 198 g (automat) CO2 na km. To sporo, a Jimny sprzedaje się w Europie na tyle dobrze, że ma wpływ na średnią emisję całej marki. Stąd decyzja o wycofaniu modelu, a przynajmniej tak swoje doniesienia argumentuje Autocar India.

Od razu pojawiła się również informacja, że Jimny do Europy wróci, ale w trochę innej wersji. Miałoby się stać samochodem użytkowym - możemy się więc spodziewać lekkich zmian we wnętrzu i pozbycia się tylnej kanapy. Jako użytkowe auto Suzuki Jimny miałoby się wliczać do innej puli CO2.

Aktualnie Suzuki Jimny kosztuje w Polsce 77 900 zł. Jego kupno jest utrudnione, ale nie z powodu nadmiernej emisji, a popytu, który znacznie przewyższa podaż. Do tematu z pewnością wrócimy, kiedy pojawią się nowe informacje. Wciąż czekamy na oficjalne stanowisko marki. W oczekiwaniu na kolejne wieści zachęcamy do zapoznania się z naszymi testami Jimny'ego. Dawno żaden samochód testowy nie wzbudził w nas tak pozytywnych emocji.