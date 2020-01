Tesla Model X i Nissan GT-R spotkały się na drodze. Efekt? Tesla przecięta na pół

invest_pl 5 godzin temu Oceniono 5 razy -1

Kolejny artykuł podszyty uwielbieniem w samochodzik na baterię. Teslę przecięło na pół bo mając śordekcięzkości nisko nie przewróciła się tylko przyjęła energię na siebie. Tył się urwał - i to bardzo źle świadczy o aucie. Nikt mi nie powie że to jakieś zamierzone projektowanie stref zgniotu tak aby odpadły. To nie gra z serii lego tylko rzeczywistość - a co byłoby gdyby ktoś jechał z tyłu ??? - np. trójka albo piątka dzieci - tesla X jest 7 osobowa? A co byłoby gdyby urwany kufer z tylnymi kołami przejechał się po tłumie na trotuarze i w sumie byłoby np. 10 ofiar śmiertelnych? Jakie walory Tesli byście zachwalali?