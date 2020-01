Nowy Volkswagen Golf 8 - ceny w Polsce. Na razie od 91 990 zł. W przyszłości dostanie tańsze silniki

Ile kosztuje nowy Volkswagen Golf?

Wyjściowo 91 990 zł, a więc całkiem sporo jak na kompakt. Trzeba jednak zaznaczyć, że na razie najsłabszą i najtańszą benzynową propozycją jest silnik czterocylindrowy silnik 1.5 TSI EVO o mocy 130 KM. Z czasem do polskiej oferty dołączy jeszcze słabszy silnik 1.0 TSI (90 lub 110 KM). W aktualnym cenniku brakuje więc jeszcze wszystkich wersji. Z czasem oprócz bazowej odmiany pojawią się kolejne hybrydy oraz sportowe wersje.

REKLAMA

Co oznacza na poniższej liście "eTSI"? To Golf 8 jako miękka hybryda z instalacją 48v. Będzie ona dostępna w kilku wariantach mocy.

Volkswagen Golf 8 - ceny w Polsce:

1.5 TSI EVO 130 KM, 6 biegów - od 91 990 zł

1.5 TSI EVO 150 KM, 6 biegów - od 96 990 zł

1.5 TSI EVO eTSI, DSG7 - od 106 090 zł

2.0 TDI SCR 115 KM, 6 biegów - od 95 290 zł

2.0 TDI SCR 150 KM DSG7 - od 128 990 zł

Wszystkiego o nowym Golfie dowiesz się w tym miejscu:

Aktualny cennik nowego VW Golfa wygląda tak:

Nowy VW Golf 8 cennik fot. VW (zrzut ekranu z oficjalnego cennika)

Ceny nowego Volkswagena Golfa w porównaniu z poprzednią generacją Fot. Volkswagen

Nowy Volkswagen Golf - wyposażenie standardowe

Dotychczasowe wersje wyposażenia Golfa zastąpiły trzy nowe: Golf, Life oraz Style. Już w podstawie kompakt z Wolfsburga ma oferować naprawdę sporo. To m.in.:

diodowe reflektory i diodowe tylne lampy,

system Keyless Start,

cyfrowy zestaw wskaźników,

wielofunkcyjna kierownica,

dzielone oparcie tylnej kanapy,

dostęp do usług mobilnych oraz funkcji We Connect i We Connect Plus,

automatyczna klimatyzacja,

system Lane Assist utrzymujący auto na wybranym pasie ruchu,

monitorujący przestrzeń przed autem system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście oraz funkcją prewencyjnej ochrony pieszych,

a także system komunikacji między pojazdami Car2X.

Nowy Volkswagen Golf 8 - konkurenci

Jak wypada 91 990 zł Volkswagena Golfa na tle najgroźniejszych konkurentów? Sprawdzamy wyjściowe ceny innych kompaktów z silnikiem benzynowym o podobnej mocy (1.5 TSI EVO ma cztery cylindry i 130 KM).

Hyundai i30 1.4 T-GDI - od 87 600 zł

Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 KM - od 81 500 zł

Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 KM - od 94 250 zł

Kia Ceed 1.4 T-GDI 140 KM - od 72 490 zł

Mazda 3 2.0 Skyactiv-G 150 KM - od 99 900 zł

Jednym z najpopularniejszych kompaktów nad Wisłą jest oczywiście Toyota Corolla (nr 2 w zeszłym roku), ale trudno ją zestawić z Golfem. Benzyna 1.2 T oferuje 116 KM i w hatchbacku kosztuje wyjściowo 75 900 zł. Za hybrydę 1.8 122 KM trzeba zapłacić minimum 89 900 zł. Mocniejszy układ 2.0 180 KM to już wydatek minimum 106 900 zł.

Kompaktem nr 1 pozostaje Skoda Octavia, ale w salonach znajdziemy jeszcze starą generację. Nowa Octavia, siostra Golfa ósemki, pojawi się nad Wisłą lada chwila.

Nowy Volkswagen Golf - najważniejsze informacje

Volkswagen Golf wciąż korzysta ze sprawdzonej platformy MQB. Ma też praktycznie identyczne rozmiary. Urósł lekko na długość - z 4258 mm do 4284 mm. Został jednak przy tym zwężony (z 1799 do 1789 mm. Wysokość nowego Golfa 1456 mm. Rozstaw osi? Wynosi 2636 mm i jest praktycznie identyczny jak w poprzedniku. Volkswagen chwali się, że współczynnik oporu powietrza Cx to tylko 0,275.

Volkswagen Golf 8 fot. VW

Wygląd nadwozia to golfowa klasyka gatunku. Ale wnętrze? Tutaj producent zafundował swojemu bestsellerowi prawdziwą rewolucję. Pierwsze skrzypce grają dwa duże ekrany (jeden przed oczami kierowcy, zastępujący analogowe zegary, drugi wkomponowany w deskę rozdzielczą), które są ze sobą połączone. W nowym Golfie dostępny będzie także wyświetlacz head-up. Warto zwrócić uwagę, że to co widzimy na ekranach również jest zupełnie nowe. Golf otrzymał multimedia jeszcze bardziej wzorowane na smartfonach. Nie zabraknie nawet inteligentnego asystenta głosowego, którego będzie można wybudzić, mówiąc "Hej, Volkswagen".

Volkswagen Golf 8 fot. VW

W ogóle wnętrze jest dość futurystyczne jak na tak masowy samochód. Praktycznie poznikały fizyczne przyciski i pokrętła, przeniesiono je albo na ekran albo zastąpiono płytkami dotykowymi. Nie ma też zwykłych USB - VW stawia na USB typu C. Spójrzcie na miejsce, gdzie powinna znajdować się wajcha skrzyni biegów, w automacie klasyczny wybierak został zastąpiony małym selektorem (shift-by-wire).

Na liście systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy nie zabraknie nowych pozycji z systemem Travel Assist na czele. Dzięki niemu Golf może poruszać się po autostradzie automatycznie do prędkości 210 km/h – kierowca nie musi wykonywać ruchów kierownicą, dodawać gazu ani hamować.

Volkswagen Golf 8 fot. VW