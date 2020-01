W 2020 roku poznamy oferty na 25 nowych odcinków dróg. Ile będziemy czekać na ich realizację?

Przetargi planowane na 2020 rok obejmują ponad 350 kilometrów nowych tras. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wybrać wykonawców i oferty na 25 nowych odcinków. Ich szacowana wartość to aż 12,2 mld zł, jednak wszystkie mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Plany drogowe na 2020 rok

Wśród planowanych przetargów znajdzie się m.in.:

200 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego,

odcinki autostrad A2 i A18 o długości łącznej ponad 100 km,

odcinek S7 na terenie woj. małopolskiego,

obwodnica Chełma,

obwodnica Opatowa,

fragment obwodnicy Koszalina S17.

Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Obecnie w fazie przetargu jest 29 zadań o łącznej długości 360 km, a w realizacji są aż 82 zadania o łącznej długości ponad 1000 km.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), mapa GDDKiA

Poniższa lista dokładnie opisuje poszczególne odcinki planowane w 2020 roku. Ich łączna długość to ok. 353 km:

A2 węzeł Siedlce Zachód - węzeł Łukowisko (36,5 km),

A2 węzeł Łukowisko - węzeł Biała Podlaska (27 km),

A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) - odcinek od km 33+760 do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,24 km),

A18 granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice (21,53 km),

S6 obwodnica Koszalina i Sianowa - odcinek od km 6+400 do km 14+300 (7,9 km),

S7 węzeł Miechów - węzeł Szczepanowice (5,32 km),

S12 obwodnica Chełma (17 km),

S17 węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (3,6 km),

S19 Kuźnica - Sokółka (17 km),

S19 Krynice (istn. DK65) - węzeł Dobrzyniewo (4,44 km),

S19 węzeł Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zachód (5,67 km),

S19 węzeł Białystok Zachód - węzeł Białystok Księżyno (16,65 km),

S19 węzeł Białystok Księżyno - węzeł Białystok Południe, z odcinkiem DK65 (21,63 km),

S19 węzeł Białystok Południe - Ploski (12,73 km),

S19 Ploski - Haćki (8,89 km),

S19 Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66 (14,96 km),

S19 węzeł Bielsk Podlaski Zachód - węzeł Boćki (12,19 km),

S19 węzeł Boćki - Osmola (11,94 km),

S19 Osmola - Leszczka (13,61 km),

S19 Leszczka - Chlebczyn (15,38 km),

S19 węzeł Lublin Rudnik - węzeł Lubartów Północ (23,81 km),

S19 Iskrzynia - węzeł Miejsce Piastowe (11,1 km),

S19 węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla (10,4 km),

S74/DK9 obwodnica Opatowa (14,9 km),

DK75 Brzesko - Nowy Sącz - II etap łącznika "brzeskiego" (2,99 km).

Najpierw przetarg, później budowa

Warto wspomnieć, że od ogłoszenia przetargu, do zakończenia prac budowlanych, jest daleka droga. Postępowanie przetargowe może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.

Tak wygląda procedura przetargowa prowadzona przez GDDKiA:

Procedura przetargowa GDDKiA GDDKiA

