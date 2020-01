Mazda 3 - podstawowa wersja drożeje, ale ma mocniejszy silnik

Jeszcze pół roku temu Mazda 3 z dwulitrowym silnikiem SkyActiv-G o mocy 122 KM kosztowała 94 900 zł. Teraz za bazową trójkę zapłacimy 99 900 zł. Z oferty zniknął jednak 122-konny motor, a jego miejsce zajęła jednostka 2.0 o mocy 150 KM. Maksymalny moment obrotowy pozostał bez zmian - nadal wynosi 213 Nm i jest dostępny od 4000 obr./min.

REKLAMA

Szybsza i oszczędniejsza

Producent deklaruje, że podniesienie mocy (oraz ceny) ma same zalety. Przede wszystkim auto ma być bardziej ekonomiczne - katalog obiecuje średnie zużycie paliwa wg procedury WLTP na poziomie 6,0–6,1 l/100 km (wcześniej wynosiło 6,2–6,3 l/100 km). Więcej koni mechanicznych ma się przełożyć także na dynamikę - przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma potrwać 9,1 s, a nie 10,4 s jak to było w przypadku poprzedniego wariantu dwulitrowej jednostki. Zwiększenie mocy przyniosło jeszcze jedną zaletę - obniżenie emisji dwutlenku węgla ze 142 h/km na 136/138 g/km.

Mazda 3 hatchback Soul Red Crystal, Skyactiv-X Mazda

Wyposażenie standardowe

Bazowa wersja Mazdy 3 nosi nazwę Kai i oferuje całkiem bogate wyposażenie standardowe. Na pokładzie znajdziemy m.in.

Aktywny tempomat

System e-Call

System zwiększania przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+)

System utrzymywania pojazdu w pasie ruchu (LAS)

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold z układem wspomagającym ruszanie na wzniesieniu (HLA)

System monitorowania martwego pola (BSM)

Inteligentne wspomaganie hamowania (SBS)

Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)

Tylne czujniki parkowania tylne

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

Cyfrowe zegary o przekątnej 7 cali

Multimedialny system rozrywki i łączności Mazda Connect z ekranem o przekątnej 8,8”

Nawigacja

Przednie reflektory diodowe (LED) ze spryskiwaczami

Czarna podsufitka (hatchback) / beżowa podsufitka (sedan)

Nowa Mazda 3 fot. Tomasz Korniejew

Nowy cennik

Po zmianach w cenniku i gamie modelowej, najtańsza Mazda 3 kosztuje 99 900 zł. Mamy wówczas do czynienia z bazową wersją wyposażenia Kai, 2-litrowym silnikiem o mocy 150 KM i manualną skrzynią biegów. Taka cena dotyczy zarówno hatchbacka jak i wersji sedan. Decydując się na wariant z automatyczną przekładnią, trzeba być przygotowanym na wydatek 107 900 zł.

Mimo, że cena bazowego modelu nieco wzrosła, wersja z silnikiem SkyActiv-X jest teraz tańsza. jeszcze kilka miesięcy temu musieliśmy za nią zapłacić 112 900 zł, a teraz za 180-konny wariant z manualną skrzynią biegów zapłacimy 109 900 zł.

Mazda 3 sedan 2.0 Skyactiv-G fot. materiały prasowe