Plan budowy dróg na najbliższe lata. Powstanie 3,5 tysiąca kilometrów nowych tras

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wstępnie zakładał budowę 192 odcinków nowych dróg o łącznej długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Część z nich (32,6 proc.) jest już oddana do użytku, a część jest w realizacji. Podpisano umowy na roboty budowlane dla 166 odcinków o łącznej długości 2 193 km i wartości ok. 70 mld zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzą siecią dróg krajowych o długości 17 760 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 450,3 km dróg ekspresowych. Do 2023 r. te liczby znacznie wzrosną.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) GDDKiA

Nowe drogi w 2020 r.

Obecnie w realizacji jest 1003,8 km dróg, a w 2020 roku ma być udostępnionych kolejne 116,8 km. Drogi które są w realizacji pozwolą w kolejnych latach zakończyć prace na najważniejszych ciągach komunikacyjnych w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna oraz ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju, a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą.

Kolejne inwestycje w planach

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) we wrześniu 2019 r. został zaktualizowany. Obecnie obejmuje przetargi o wartości 142,2 mln zł i zakłada realizację 3568,1 km nowych dróg, w tym:

324,2 km autostrad;

2749 km dróg ekspresowych;

43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km;

budowę drogi klasy GP długości 47,7 km.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), mapa GDDKiA

Źródło: GDDKiA