Kupujemy używane Volvo XC60 - opinie, awarie, najlepsze wersje. Ulubiony SUV klasy premium Polaków

Rynek średniej klasy SUV-ów premium rośnie z każdym rokiem. Prawdziwym hitem sprzedażowym w czasach produkcji była pierwsza generacja Volvo XC60, która także na rynku wtórnym cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Volvo XC60 I - najważniejsze informacje. Zabezpieczenie przed korozją

Pierwsza generacja SUV-a klasy średniej produkowana była od 2008 do 2017 roku. Stonowana, typowa dla Volvo prezencja przypadła do gustu zarówno młodym, jak i starszym klientom ceniącym prostą elegancję. Jak przystało na Volvo, XC60 zostało wzorowo zabezpieczono przed korozją. Użytkownicy zwracają uwagę jedynie na delikatny lakier. Rdza praktycznie nie dotyczy bezwypadkowych egzemplarzy bez względu na rok produkcji.

Z uwagi na 23-centymetrowy prześwit, auto wyróżnia się na tle rywali. Jest też całkiem spore. Ma 463 centymetry długości, 189 szerokości i 171 wysokości. Rozstaw osi wynosi 277 cm.

Volvo XC60 I - jak wykonano wnętrze? Materiały i wyposażenie

Wnętrze zaprojektowano z naciskiem na minimalizm. Brak zbędnych ozdób i dodatków podkreśla elegancję i stateczność marki. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe nie pozwalają na ocenę faktycznego przebiegu danego egzemplarza.. Tekstylne oraz skórzane tapicerki wzorowo znoszą intensywne użytkowanie.

Częściowo analogowe lub opcjonalne cyfrowe zegary XC60 są czytelne – wersja elektroniczna pozwala na pewien poziom personalizacji. Obsługa multimediów, klimatyzacji i systemów bezpieczeństwa odbywa się za pośrednictwem sporej liczby przycisków rozlokowanych na panelu centralnym. Wybredni użytkownicy zwracają uwagę na archaiczną nawigację Volvo. Zależnie od fantazji pierwszego właściciela, możemy liczyć na skórzaną tapicerkę, fotele przednie o szerokiej regulacji, „pełną elektrykę”, panoramiczne okno dachowe, zaawansowane nagłośnienie i szereg rozbudowanych systemów aktywnego bezpieczeństwa (awaryjne hamowanie w korku, czujnik martwego pola).

Miejsca w dwóch rzędach jest pod dostatkiem. Piątej osobie będzie przeszkadzał wysoko poprowadzony tunel środkowy. Bagażnik zmieści od 495 do 1455 litrów.

Używane Volvo XC60 I - silniki

Paleta silnikowa XC60 daje ogromne pole wyboru. Kierowcy rozważający montaż instalacji gazowej powinni zainteresować się wolnossącym 3.2 R6 o mocy 243 KM lub wariantem T6 3.0 R6 wyposażonym w turbodoładowanie i generującym 285-304 KM. Każdy z wymienionych wyposażony jest w wielopunktowy wtrysk paliwa. Bezpośredni wtrysk szwedzcy inżynierowie zastosowali w nowszym silniku 2.0 Turbo dysponującym mocą 203, 240, 245 lub 306 KM. W najmocniejszej odmianie zdecydowano się na doładowanie kompresorem i turbosprężarką. Ewentualna regeneracja turbo to koszt około 2000 złotych. Specjaliści zgodnie zalecają skrócenie interwału wymiany oleju do 10-15 tysięcy kilometrów. Dzięki temu zabiegowi każdy z benzynowych motorów pracuje bezawaryjnie przez długie lata. W ofercie znajdziemy Volvo z napędem na przednią lub obie osie.

Paleta silników diesla może zostać podzielona na dwie grupy - starsze silniki pięciocylindrowe i nowoczesne czterocylindrowe – obecne także we współczesnych modelach marki. Wśród urzekających dźwiękiem motorów R5, możemy wybierać pomiędzy jednostką 2.0 i 2.4. Słabszy wariant dysponuje mocą 136 lub 163 KM zapewniając wystarczające osiągi. Niestety, w porównaniu do większej konstrukcji nie zbiera możliwie wysokich ocen. Problemy z trwałością układu wtryskowego i wysokie zużycie paliwa skutecznie zniechęcają kupujących. Zgoła odmienne opinie mechaników otrzymuje kultowy już diesel 2.4 generujący imponujące 215 KM i 420 Nm. Sprawdza się w każdych warunkach, zużywając 7-10 litrów oleju napędowego na 100 kilometrów.

Zastosowany bezpośredni wtrysk typu common-rail gwarantuje wysoką kulturę pracy. Koszt regeneracji wtryskiwaczy i turbosprężarki oscyluje wokół 600 i 1500-2000 złotych za sztukę.

Volvo XC60 - co się psuje? Uwaga na 6-stopniowe automaty

Volvo XC60 oferowano z przekładniami manualnymi o sześciu przełożeniach lub znacznie popularniejszych automatycznych o tej samej liczbie przełożeń. Pod koniec produkcji w wersjach przednionapędowych wprowadzono ośmiostopniowy mechanizm. W przypadku ręcznych konstrukcji musimy liczyć się z wymianą zespołu sprzęgła i dwumasowego koła zamachowego za około 4000 złotych. Przekładnie automatyczne wymagają regularnych wymian oleju co 50-60 tysięcy kilometrów, co istotnie wydłuży ich żywotność. Niemniej, w zdecydowanej większości przypadków musimy być przygotowani na remont skrzyni po przebiegu około 250 tysięcy kilometrów. Koszt operacji to około 7000 złotych. Więcej kłopotów sprawia 6-stopniowa skrzynia. 8-biegowy automat japońskiej firmy Aisin zbiera jak na razie lepsze opinie. Występujący w większości egzemplarzy dołączany napęd na cztery koła nie generuje dodatkowych kosztów.

Volvo XC60 I - ceny. Ile kosztuje używane Volvo XC60?

Dość dużo ofert najdziemy na bogato wyposażone Volvo. XC60 z początku produkcji to wydatek na poziomie 40-45 tysięcy złotych. Dominują diesel, co akurat nie dziwi, bo do średniej klasy SUV-a taki napęd pasuje. Nieco więcej egzemplarzy z rynku wtórnego dysponuje systemem AWD.

