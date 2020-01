Kto sprzedał najwięcej aut w Europie w 2019 r.? VW na pierwszym miejscu nie dziwi, ale ciekawiej robi się za nim

Raport IBRM Samar (link), do którego się dzisiaj odnosimy dotyczy Unii Europejskiej oraz obszaru EFTA. Oznacza to, że do krajów wspólnoty dopisujemy jeszcze Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz Szwajcarię. W zeszłym roku zarejestrowano w tej części Europy 15,8 milionów nowych samochodów, w porównaniu z rokiem 2018 r. oznacza to lekki, 1,8-procentowy wzrost liczby rejestracji.

REKLAMA

Najwięcej samochodów na Starym Kontynencie sprzedał Volkswagen, który ma ogromną, wynoszącą ponad 700 tysięcy aut rocznie, nad drugim Renault. O trzecie miejsce zażartą walkę stoczył Ford z Peugeotem. Wysoko są także dwie marki premium - Mercedes z małą przewagą nad BMW.

Liczba rejestracji nowych samochodów w 2019 r.:

Volkswagen: 1 769 482 sztuki (+0,3 proc.) Renault: 1 063 957 (-3,7 proc.) Ford: 965 070 (-1,5 proc.) Peugeot: 964 937 (-0,7 proc.) Mercedes-Benz: 902 039 (+3,5 proc.) BMW: 830 862 (+1,9 proc.) Opel/Vauxhall: 815 683 (-7,8 proc.) Skoda: 761 761 (+4,6 proc.) Audi: 743 042 (+2,6 proc.) Toyota: 741 342 (+3,8 proc.)

Pojedynek koncernów - Niemcy vs. Francuzi

Volkswagen nie ma sobie równych w Europie także, kiedy spojrzymy na zestawienie koncernów. VAG (oprócz VW to także Skoda, Audi, Seat i Porsche) zbliża się już do 4 milionów aut rocznie. I notuje wzrost sprzedaży o 3,3, proc. Za plecami Volkswagena znaleźli się dwaj gracze z Francji.