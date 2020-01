Wyprzedzał na trzeciego. Nie wie czemu zatrzymała go policja, skoro "nic się nie stało"

Wieloletnie posiadanie prawa jazdy powinno zobowiązywać do wyjątkowo dobrej znajomości przepisów. Kierowca z Gliwic posiada (a raczej posiadał) uprawnienia do kierowania pojazdami od 42 lat. Mimo to gdy został zatrzymany przez policję za wyprzedzanie na trzeciego twierdził, że przecież "nic się nie stało".

Policja

