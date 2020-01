W ciągu 5 lat Kia będzie miała 11 samochodów elektrycznych. Pierwszy już za rok

Kia Motors ogłosiła szczegóły swojej strategii na najbliższe lata. Marka idzie z duchem czasu i obecnymi trendami, stawiając na samochody elektryczne, autonomiczną jazdę i łączność samochodów ze światem zewnętrznym.

REKLAMA

Przeczytaj także: Kia zmieni logo? W Internecie pojawiły się ciekawe zdjęcia prawdziwego auta, nie konceptu

Samochody elektryczne z Korei

W 2021 roku Kia wprowadzi na rynek pierwszy model, który będzie dostępny wyłącznie jako samochód elektryczny. Do końca 2025 roku marka ma mieć pełną gamę 11 stricte elektrycznych samochodów (nie hybryd). Wśród nich znajdą się auta miejskie, SUV-y i vany. Dzięki temu udział marki w globalnym rynku aut elektrycznych ma wzrosnąć do 6,6% (bez rynku chińskiego). Udział aut zelektryfikowanych w sprzedaży marki Kia do końca 2025 roku ma osiągnąć aż 25%.

500 kilometrów zasięgu i ładowanie w 20 minut

Samochód elektryczny, który zostanie wprowadzony na rynek w 2021 roku będzie skonstruowany na nowej platformie. Wiadomo, że będzie crossoverem, choć marka mówi o połączeniu zalet auta osobowego i SUV-a w "niespotykanym dotychczas stylu". Zasięg ma wynieść 500 km, a czas ładowania akumulatora będzie krótszy niż 20 minut.

Kia też chce mieć elektrycznego SUV-a. Futuron Concept debiutuje w Szanghaju

Kia Futuron Concept Kia

W gamie samochodów elektrycznych Kia zamierza stosować dwa rodzaje układu ładowania (o napięciu 400 V i 800 V) – w zależności od przeznaczenia auta. W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów w ofercie znajdą się zarówno modele o wysokich osiągach, jak i auta w rozsądnej cenie, bazujące na istniejących modelach.

Początek elektrycznej ofensywy Kii zacznie się w 2022 roku.

Kia w 2020 r.

Choć na samochody elektryczne z Korei musimy jeszcze chwilę zaczekać, marka szykuje sporo nowości w 2020 roku. Tylko w ciągu najbliższych 12 miesięcy poznamy sporo nowości:

Kia Ceed kombi PHEV (debiut w I kwartale 2020)

Kia XCeed PHEV (I kwartał 2020)

Kia e-Niro (I kwartał 2020)

Kia e-Soul (I kwartał 2020)

Kia Sorento nowej generacji (premiera podczas Salonu Samochodowego w Genewie)

Kia Rio po liftingu (III kwartał 2020)

Kia Picanto po liftingu (III kwartał 2020)

Kia Stonic po liftingu (III kwartał 2020)

Kia Stinger po liftingu (IV kwartał 2020)

Przeczytaj także: Nowa Kia Optima - tak będzie wyglądał nowy koreański sedan. Będzie rewolucja w segmencie D?